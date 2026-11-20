FOTO: La carta que cambió la vida de Libertad Lamarque: la historia detrás de una estrella.

Por Rony Vargas

Antes de convertirse en una estrella, Libertad Lamarque fue una chica de Rosario. Tenía apenas 15 años. Ya había actuado, ya había cantado, ya había recibido aplausos. Pero Buenos Aires era otra cosa.

Buenos Aires significaba una oportunidad. Y esa oportunidad tenía un nombre: Pascual Carcavallo, el empresario del Teatro El Nacional.

Entonces, Libertad escribió. No lo hizo para pedir un favor, sino para ofrecerse como actriz. Y fue directamente al asunto.

"Dama joven". Ese era el puesto al que aspiraba.

Después vino el dinero: 500 pesos mensuales, una cifra importante para la época. Pero había una razón detrás de ese pedido, y esa razón nos permite conocer a la muchacha que todavía no era una estrella.

"Para poder ir con mi mamá", escribió.

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Ahí está Libertad. No solamente la artista que quiere llegar a Buenos Aires. También la hija, la muchacha que sueña con el escenario, pero que no quiere emprender ese viaje sola.

Y hay algo más. Aquella chica no estaba diciendo: "Si usted pudiera darme una oportunidad". Estaba negociando. Tenía una idea clara de lo que quería y la puso por escrito.

Carcavallo leyó aquella carta y, años después, recordaría su primera impresión: "Esta chica está loca o es alguien".

Y decidió averiguarlo.

La respuesta del empresario fue concreta. No le ofreció los 500 pesos que había pedido, sino 300. Pero había un contrato por un año y una puerta abierta en el Teatro El Nacional.

Libertad aceptó y poco después llegó a Buenos Aires con su madre.

Todavía no era una estrella. Comenzó como extra, como corista, con pequeños papeles. Aprendiendo, esperando, mirando.

Hasta que llegó el momento de cantar.

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Y entonces ocurrió algo que Carcavallo no había previsto. La escuchó cantar y descubrió que aquella chica que había llegado buscando un lugar como actriz tenía una voz capaz de llenar el teatro.

El resto es historia. El tango, el cine, las canciones, América. Libertad Lamarque.

Pero hay algo que a veces olvidamos: todo eso empezó antes, mucho antes, en una carta.

Porque cuando conocemos la vida de alguien después de que se convirtió en famoso, parece que su destino hubiera estado escrito desde el principio.

Pero no.

Aquel día, Libertad no sabía que iba a convertirse en una estrella. No sabía que algún día la llamarían "La Novia de América". No sabía cuántos escenarios iba a pisar.

Solamente sabía una cosa: quería intentarlo.

Y escribió.

Pidió un lugar, pidió un sueldo y pidió algo más importante: ir con su mamá.

Hay cartas que cuentan una historia de amor. Hay cartas que cuentan una despedida. Y hay cartas que cuentan el instante exacto en que una vida cambia de rumbo.

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La de Libertad Lamarque es una de esas.

Porque antes de que existiera la estrella, existió una muchacha que tuvo el coraje de presentarse ante una puerta cerrada y golpear.

Del otro lado estaba Pascual Carcavallo. De este lado, una chica de Rosario.

Y entre los dos, una carta.

A veces, una carrera entera empieza así. Con alguien que todavía no sabe quién llegará a ser, pero se anima a decir: "Déjenme intentarlo".

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