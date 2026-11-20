Este viernes 20 de noviembre, las cotizaciones del dólar en Argentina muestran una notable flexibilidad, reflejando la situación económica del país. El dólar oficial se encuentra en un valor de $1.545 para la compra y $1.595 para la venta, cifra actualizada a las 15:00 del día de hoy.

En el mercado paralelo, el dólar blue se cotiza a $1.650 para la compra y $1.670 para la venta, con datos actualizados a las 17:56. Este tipo de cambio alternativo suele ser más elevado que el oficial debido a la escasez de divisas y a la alta demanda de dólares por parte de ahorristas y empresas.

Por otro lado, el dólar mayorista presenta su propia cotización, con un valor de $1.571 para la compra y $1.580 para la venta, datos que reflejan la fluctuación del mercado de divisas, actualizados a las 14:54.

Adicionalmente, el dólar bolsa se fija en $1.678.7 para la compra y $1.681.6 para la venta, mientras que el dólar contado con liquidación (CCL), herramienta utilizada para la transferencia de capitales al exterior, se valora en $1.785.6 para la compra y $1.786.5 para la venta, ambos datos actualizados a las 17:56.

El dólar cripto, cotizado a través de criptomonedas, se encuentra en $1.774.05 para la compra y $1.784.87 para la venta, mostrando los efectos de la digitalización de las finanzas sobre el mercado cambiario, también actualizado a las 17:56.

Por último, el dólar tarjeta, utilizado para compras en el exterior, se ha fijado en un precio de $2.008.5 para la compra y $2.073.5 para la venta, último valor conocido a las 15:00. Esta modalidad es particularmente relevante para consumidores que optan por viajar o realizar compras online.

Las distintas cotizaciones del dólar impactan directamente en la vida diaria de los argentinos, afectando precios de productos importados, tarifas de servicios, y en general, el costo de vida. Factores como la inflación, la política económica del gobierno y la presión del mercado internacional son determinantes en la fluctuación del valor del dólar.