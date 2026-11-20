Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cerró este viernes 20 de noviembre
Las cotizaciones del dólar continúan fluctuando. El dólar oficial se encuentra en $1.595 y el blue a $1.670. ¿Cómo impactan en tu economía diaria estas variaciones?
FOTO: Dólar
Este viernes 20 de noviembre, las cotizaciones del dólar en Argentina muestran una notable flexibilidad, reflejando la situación económica del país. El dólar oficial se encuentra en un valor de $1.545 para la compra y $1.595 para la venta, cifra actualizada a las 15:00 del día de hoy.
En el mercado paralelo, el dólar blue se cotiza a $1.650 para la compra y $1.670 para la venta, con datos actualizados a las 17:56. Este tipo de cambio alternativo suele ser más elevado que el oficial debido a la escasez de divisas y a la alta demanda de dólares por parte de ahorristas y empresas.
Por otro lado, el dólar mayorista presenta su propia cotización, con un valor de $1.571 para la compra y $1.580 para la venta, datos que reflejan la fluctuación del mercado de divisas, actualizados a las 14:54.
Adicionalmente, el dólar bolsa se fija en $1.678.7 para la compra y $1.681.6 para la venta, mientras que el dólar contado con liquidación (CCL), herramienta utilizada para la transferencia de capitales al exterior, se valora en $1.785.6 para la compra y $1.786.5 para la venta, ambos datos actualizados a las 17:56.
El dólar cripto, cotizado a través de criptomonedas, se encuentra en $1.774.05 para la compra y $1.784.87 para la venta, mostrando los efectos de la digitalización de las finanzas sobre el mercado cambiario, también actualizado a las 17:56.
Por último, el dólar tarjeta, utilizado para compras en el exterior, se ha fijado en un precio de $2.008.5 para la compra y $2.073.5 para la venta, último valor conocido a las 15:00. Esta modalidad es particularmente relevante para consumidores que optan por viajar o realizar compras online.
Las distintas cotizaciones del dólar impactan directamente en la vida diaria de los argentinos, afectando precios de productos importados, tarifas de servicios, y en general, el costo de vida. Factores como la inflación, la política económica del gobierno y la presión del mercado internacional son determinantes en la fluctuación del valor del dólar.
Lectura rápida
¿Qué cotizaciones hay?
El dólar oficial cotiza a $1.595, el blue a $1.670, y el mayorista a $1.580.
¿Cuándo fue actualizada la información?
Las cotizaciones más recientes fueron actualizadas hoy 20 de noviembre de 2026.
¿Por qué el dólar blue es más caro?
Se debe a la alta demanda y escasez de dólares en el mercado oficial.
¿Cómo impacta esto en la economía?
Afecta los precios de productos importados y el costo de vida en general.
¿Qué es el dólar CCL?
Es un tipo de cambio utilizado para transferir capitales al exterior.