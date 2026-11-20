FOTO: Mariana Diarco relata el ataque que sufrió en un bar de San Telmo: "Tengo miedo de salir"

Buenos Aires, 20 de noviembre (NA) -- La ex vedette Mariana Diarco compartió su experiencia tras ser víctima de una agresión en un bar del barrio porteño de San Telmo, donde se encontraba con una amiga. "Tengo miedo de salir", afirmó Diarco, quien relató que el incidente ocurrió esta semana cuando intentaron reclamar un error en la cuenta.

El gerente del establecimiento, Jonathan Sandor, reaccionó de manera violenta, quitándole el celular a Diarco y fracturándole un dedo. La ex vedette mostró su brazo enyesado durante una transmisión en redes sociales, donde expresó su malestar por la situación: "Me cuesta muchísimo vestirme por el yeso y cambiarme con una mano. No quería dejar de agradecer el apoyo y el cariño".

En sus historias de Instagram, Diarco también mencionó que ha recibido mensajes de otras personas que han vivido situaciones similares. "Recibí mensajes de miles de personas que se sintieron humillados, maltratados y manipulados para no salir en ningún medio y para no denunciar a este tipo que se llama Jonathan Sandor, que trabaja en Granados Bar, en San Telmo. Reclamé, solamente, que no me podían cobrar algo que no había consumido", relató.

La ex vedette continuó su relato explicando cómo se siente en la actualidad: "No puedo seguir con mi cotidianidad. La justicia es lenta, este muchacho parecería estar protegido y no ser una persona que se maneja por la vida con cierta liviandad". Además, expresó su angustia y el temor que siente: "Tengo miedo de salir a tomar algo, de volverme a cruzar con un loco como él, tengo mucha angustia de lo que podría haber pasado".

Diarco finalizó su relato destacando que no busca hacer un escarnio público, sino simplemente contar su experiencia. "Nunca usé mis redes para escrachar a nadie y no es mi intención hacerlo; sino contar lo que realmente me pasó y que nadie la cuente por mí. Y así cierro este tema seguirá en la justicia, ojalá nunca más nadie viva lo que vivimos nosotras".