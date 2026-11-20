FOTO: La defensa de Pity Álvarez se mostró conforme con el arresto domiciliario y apelará la condena

La defensa del cantante Cristian "Pity" Álvarez se mostró "muy conforme" este viernes con la condena de 12 años de prisión por el asesinato de Cristian Díaz, así como con la modalidad del arresto domiciliario impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, también confirmaron que se apelará la sentencia.

El abogado Javier Baños dialogó con la Agencia Noticias Argentinas y expresó su satisfacción con el fallo, aunque se mostró cauteloso: "Estamos muy conformes. Tenemos que esperar los fundamentos".

"Obviamente vamos a recurrir, pero fue salomónico. Nosotros pedimos 5 años por exceso en legítima defensa y el fiscal, 18 años y 6 meses. Pusieron el promedio y le dieron domiciliaria, es mucho más de lo que esperaba en primera instancia", admitió el ex fiscal de Morón.

En este sentido, Baños indicó que puede "seguir apelando" mientras el Pity "esté en su casa" y "descontando pena por las dudas". Además, mencionó que dentro de tres años tiene la posibilidad de solicitar la libertad condicional: "No queda firme la resolución en ese tiempo".

Junto a Sebastián Queijeiro, el abogado reclamó la absolución del ex líder de Viejas Locas e Intoxicados y, subsidiariamente, una condena por el exceso en legítima defensa.

A lo largo del proceso, la defensa solicitó la nulidad de varios testimonios, la pericia interdisciplinaria y el debate, argumentando que se trató de "un juicio en ausencia", dado que Pity no asistió a las últimas audiencias, así como las recusaciones de los magistrados y del fiscal Sandro Abraldes.

Sin embargo, los jueces Hugo Navarro, Alejo Ramos Padilla y Gustavo Goerner desestimaron los planteos, lo que llevó a la defensa a acudir al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.