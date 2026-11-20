Cambiar a un hijo de colegio no es una decisión sencilla. A veces, las familias no pueden seguir pagando las cuotas. Otras veces, aparecen problemas con los compañeros, situaciones de bullying o diferencias con la institución. Pero detrás de cada cambio también hay un chico que tiene que despedirse de sus amigos, dejar sus costumbres y empezar de nuevo.

En Córdoba, según datos del Ministerio de Educación provincial, durante el año pasado 15.700 alumnos cambiaron de colegio dentro de un universo de 315.000 estudiantes del sector privado. La principal causa fue económica: la pérdida del poder adquisitivo, la caída de los ingresos y el aumento de las cuotas obligaron a numerosas familias a trasladar a sus hijos a escuelas públicas.

Es una realidad difícil de discutir. Cuando el dinero no alcanza, los padres tienen que tomar decisiones, aunque no sean las que hubieran querido. Sin embargo, existen otros motivos que merecen una mirada diferente.

Los problemas de convivencia son la segunda causa de estos cambios. El bullying, el ciberbullying y los conflictos que no logran resolver las familias, los alumnos y las escuelas terminan muchas veces con un traslado. Pero cambiar de colegio no siempre significa solucionar el problema. En ocasiones, simplemente se deja atrás un conflicto que podría volver a aparecer en otro lugar.

También están las familias que descubren que la escuela elegida no responde a sus expectativas. Quizás el proyecto educativo no era el esperado o el grupo de compañeros resulta difícil. Y ahí aparece una realidad: los padres pueden elegir cuidadosamente una institución, pero no pueden elegir a los chicos con los que sus hijos compartirán el aula.

¿Qué pasa con los chicos cuando tienen que empezar de nuevo?

Hasta los seis o siete años, aproximadamente, un cambio de colegio suele ser más llevadero. Pero después las raíces comienzan a hacerse más profundas. Aparecen los amigos inseparables, los grupos de pertenencia, las actividades compartidas y esos vínculos que forman parte de la vida cotidiana.

A los ocho, nueve o diez años, dejar todo eso atrás puede resultar especialmente doloroso. Los chicos no solamente tienen que acostumbrarse a otra escuela: también atraviesan una especie de duelo por lo que perdieron y deben encontrar la energía necesaria para construir nuevas relaciones.

Y ese malestar no siempre aparece en palabras. A veces se expresa mediante dolores de panza sin una causa médica identificable, dolores de cabeza, náuseas o sensación de ahogo antes de salir hacia el colegio. También pueden surgir dificultades para dormir, falta de apetito, irritabilidad, aislamiento y resistencia a ir a clases.

Son síntomas que pueden esconder algo más profundo: la sensación de haber quedado con las raíces al aire, lejos de un entorno donde se sentían acompañados y contenidos.

En la secundaria, la situación puede ser todavía más compleja. Durante la adolescencia, los amigos y los vínculos afectivos ocupan un lugar central. Muchas veces, estar con el grupo y sentirse parte de él tiene más importancia que cualquier consideración sobre el proyecto académico.

Tampoco todos los chicos se adaptan de la misma manera a las distintas modalidades escolares. Una jornada simple de cuatro horas, una extendida de cinco o una completa de ocho pueden representar experiencias muy diferentes. Y no siempre es posible saber de antemano cuál será la más adecuada: muchas respuestas aparecen recién cuando comienzan las clases.

Por supuesto, hay situaciones económicas o familiares que hacen inevitable un cambio. Pero también existen conflictos que podrían abordarse antes de tomar una decisión tan importante.

Porque cambiar de colegio no significa solamente elegir otro edificio, otros docentes o un programa educativo diferente. Para muchos chicos implica dejar una parte de su mundo conocido. Y eso también merece ser escuchado.