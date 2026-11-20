A pesar de que la lluvia frustró una FP1 más intensa, la primera jornada del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 nos dejó buenas sensaciones, con la excelente tarea de los Alpine en FP2, donde Pierre Gasly colocó un gran 2° puesto y el nuestro, Franco Colapinto un buen 9°. Es cierto, le faltaron a la tanda condiciones más representativas, pero el arranque es muy bueno.

Todo tiene que ratificarse hoy, cuando las máquinas vuelvan a la pista por la tarde -16:30 hs.- a resolver las tareas de configuración finales y recoger la información necesaria para las estrategias del sábado (domingo 22 a la 1 am en Argentina) que, a priori, serán de una sola parada para las 50 vueltas al callejero LV Strip Circuit -6.201 mts.-.

Una de las cosas interesantes que dejó la conferencia de prensa de jefes de equipo con la presencia del líder de Alpine, Flavio Briatore, fueron algunas definiciones del italiano que lo muestran muy conforme con lo realizado en la temporada. Que, aún tiene tres carreras por delante, pero que a esta altura el equipo ya demuestra una notable evolución respecto del pasado:

- "Es un "ni". O sea, no es ni un no ni un sí, es algo intermedio; estamos perdiendo muchos puntos en esta última parte de la temporada. El equipo ha luchado, los pilotos han luchado, pero estamos dejando escapar muchos puntos. En cualquier caso, si comparamos la situación actual con la de principios de 2024, el salto es enorme; ahora el equipo está unido. El área de ingeniería y el apartado técnico funcionan de forma cohesionada. Volvemos a ser un equipo de carreras, y eso es lo más importante".

- "Además, contamos con un gran patrocinador para la próxima temporada. Sinceramente, si me preguntas si estoy contento, la respuesta es sí. No es que esté eufórico, pero el equipo ha mejorado muchísimo. Eso es lo que veo cada día».

- "Es posible. Ya lo logramos en 1994, en 2006, 2007 y 2008. Zak [Brown, CEO de McLaren] también lo ha conseguido... Recuerdo a McLaren en la época de Fernando [Alonso]; el equipo también era un desastre. Lograron poner todo en orden. Hace falta algo de tiempo. Por supuesto, hay que avanzar en la dirección correcta, pero la Fórmula 1, en realidad, es cuestión de tiempos y de la organización en torno al piloto".

- "No se trata solo del piloto ni solo del equipo. Todo debe funcionar: las paradas en boxes tienen que ser correctas, la estrategia debe ser la adecuada y la ingeniería tiene que estar a la altura. El coche puede ser bueno y el piloto debe hacer su trabajo; eso es lo que necesitamos".

- "Si todo funciona bien —aunque no creo que sea algo sencillo—, estar a dos o tres décimas de McLaren el año que viene ya sería un gran éxito... al fin y al cabo, tenemos el mismo motor».

Cadena 3 Motor, con Marcelo Cammisa desde Las Vegas, Nevada, EE.UU.