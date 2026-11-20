Gonzalo Belloso esperaba a Ángel Di María en Central mucho antes de que finalmente llegara. Según contó, cuando le presentó la posibilidad de volver, el campeón del mundo le respondió: “Ahora tenés que preparar el club un año para que yo vaya”.

El presidente canalla lo relató en una entrevista publicada en el canal de YouTube de su hijo Lolo. “Yo esperaba que venga ahí”, admitió Belloso, aunque reconoció que la demora “nos vino muy bien, porque ahí preparamos realmente el club”.

El regreso volvió a frustrarse al año siguiente por las amenazas. “Ahí yo estaba mal, me enojé mucho”, confesó. “Lo entendí, la cuestión familiar siempre es más importante que todo. Pero cuando vino fue espectacular, y lo que nos dio hasta hoy es imborrable”, agregó.

Por qué sigue al frente del club

Belloso también explicó por qué dio marcha atrás con su anuncio del 3 de noviembre, cuando había comunicado que no buscaría otro mandato. “Los días que dije que no iba de presidente sentí un alivio, estaba tranquilo, me había sacado una mochila”, contó.

Dijo que lo hicieron cambiar de idea los mensajes de sus compañeros y de los hinchas, y que no había nadie dispuesto a asumir el cargo. Explicó que la enfermedad de la abuela y sus obligaciones personales le habían quitado energía. “No quisimos poner en riesgo todo lo hecho”, sostuvo, y anticipó que asumirá “separándonos un poco más el trabajo, con bastante más ayuda”. La agrupación Raza Canalla presentó la única lista, por lo que Belloso seguirá al frente del club sin necesidad de elecciones.

Respeto y críticas para Verón

Sobre Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, Belloso arrancó con elogios: “Yo lo respeto mucho, lo admiré siempre como jugador”. Incluso recordó que Central fue a La Plata a estudiar la experiencia de Estudiantes con los palcos.

Pero marcó dos episodios que, a su juicio, estuvieron mal. El primero, que los jugadores se pusieran de espaldas ante Central. El segundo, el ingreso de Verón al campo de juego. “Invadir la cancha como la invadió, no vestido como corresponde a un presidente del club, un partido que no estaba terminado, me parece que hay una falta de respeto al fútbol”, afirmó.

De Russo a Almirón

El presidente también recordó cómo convenció a Miguel Ángel Russo. Fue durante el sorteo del Mundial de Qatar, cuando Belloso trabajaba como asesor para la presidencia de FIFA y el entrenador dirigía en Arabia Saudita. “Miguel, tenemos que hacer algo para el club”, le planteó. La respuesta de Russo fue inmediata: “Yo voy de lo que vos me digas, amigo”.

Sobre Jorge Almirón, Belloso admitió que la mayoría de los hinchas pedía su salida. “El 99% de la gente quería que se vaya y nosotros consideramos que se tenía que quedar”, dijo. Lo definió como un técnico de otro perfil, distinto al de Ariel Holan: “Su carta de presentación es el trabajo”.

Central recibirá a Gimnasia de Mendoza este domingo a las 16 en el Gigante de Arroyito, por los play-offs del fútbol argentino.