FOTO: Trágico choque en Ruta 8: un fallecido y un herido grave en Canals

Buenos Aires, 20 de noviembre (NA) -- En la madrugada de este viernes, un conductor de un camión falleció y otro hombre resultó herido tras un choque frontal entre dos vehículos pesados en la Ruta Nacional 8, específicamente en el kilómetro 172, en la localidad de Canals.

De acuerdo con la información proporcionada por fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, el camionero que perdió la vida manejaba un vehículo Iveco cuando colisionó con otro camión de la marca Mercedes Benz, que era conducido por un hombre de 37 años.

Un equipo de emergencias llegó al lugar del accidente y confirmó el deceso del primer conductor, mientras que el segundo sufrió lesiones graves y fue trasladado al Hospital San Juan de Dios para recibir atención médica.

Las causas del siniestro están siendo investigadas por la Fiscalía de turno, que se encuentra recopilando información sobre el accidente para esclarecer lo sucedido.