Trágico choque en Ruta 8: un fallecido y un herido grave en Canals
La tragedia ocurrió a la altura del kilómetro 172, en la localidad cordobesa de Canals, donde un camión chocó frontalmente con otro.
FOTO: Trágico choque en Ruta 8: un fallecido y un herido grave en Canals
Buenos Aires, 20 de noviembre (NA) -- En la madrugada de este viernes, un conductor de un camión falleció y otro hombre resultó herido tras un choque frontal entre dos vehículos pesados en la Ruta Nacional 8, específicamente en el kilómetro 172, en la localidad de Canals.
De acuerdo con la información proporcionada por fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, el camionero que perdió la vida manejaba un vehículo Iveco cuando colisionó con otro camión de la marca Mercedes Benz, que era conducido por un hombre de 37 años.
Un equipo de emergencias llegó al lugar del accidente y confirmó el deceso del primer conductor, mientras que el segundo sufrió lesiones graves y fue trasladado al Hospital San Juan de Dios para recibir atención médica.
Las causas del siniestro están siendo investigadas por la Fiscalía de turno, que se encuentra recopilando información sobre el accidente para esclarecer lo sucedido.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en la Ruta 8?
Un choque frontal entre dos camiones dejó un muerto y un herido grave.
¿Quiénes estuvieron involucrados?
Un camionero que manejaba un Iveco y otro conductor de un camión Mercedes Benz.
¿Dónde sucedió el accidente?
En la Ruta Nacional 8, a la altura del kilómetro 172, en Canals, Córdoba.
¿Cuándo ocurrió el siniestro?
En la madrugada del viernes 20 de noviembre de 2026.
¿Qué se está haciendo al respecto?
La Fiscalía de turno investiga las circunstancias del accidente.
[Fuente: Noticias Argentinas]