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El número de sorteo 18947 de la quiniela matutina se llevó a cabo el viernes 20 de noviembre a las 15:00, destacando el número a la cabeza 9918, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Sangre).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 9918

2° 7871

3° 3804

4° 9164

5° 6998

6° 3440

7° 9499

8° 8740

9° 5127

10° 3550

11° 5583

12° 8986

13° 9051

14° 3661

15° 1494

16° 9632

17° 9915

18° 3157

19° 8919

20° 1112