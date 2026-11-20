Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy viernes 20 de noviembre.
El sorteo número 18947 de la quiniela matutina se realizó el viernes 20 de noviembre a las 15:00, destacando el número 9918 en la primera posición, conocido como "A primera (Sangre)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 18947 de la quiniela matutina se llevó a cabo el viernes 20 de noviembre a las 15:00, destacando el número a la cabeza 9918, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Sangre).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 9918
2° 7871
3° 3804
4° 9164
5° 6998
6° 3440
7° 9499
8° 8740
9° 5127
10° 3550
11° 5583
12° 8986
13° 9051
14° 3661
15° 1494
16° 9632
17° 9915
18° 3157
19° 8919
20° 1112
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 18947 de la quiniela matutina.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El viernes 20 de noviembre a las 15:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número 9918, conocido como "A primera (Sangre)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.
¿Dónde se puede consultar?
Los resultados están disponibles en Cadena 3 Argentina.