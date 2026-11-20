El médico veterinario e influencer Gastón Britos, distinguido en 2025 con el premio Jóvenes Sobresalientes de la Bolsa de Comercio de Córdoba, compartió su historia de vida: nació en un pequeño paraje rural cordobés, estudió con grandes esfuerzos familiares y hoy reúne cerca de cuatro millones de seguidores en las redes sociales, donde muestra su trabajo diario con animales.

En diálogo con Cadena 3, Britos explicó que nunca había pensado en convertirse en influencer. Su llegada a las redes comenzó cuando estaba terminando la carrera de Medicina Veterinaria en Río Cuarto y buscaba una manera de darse a conocer entre los productores agropecuarios.

"Mi inicio como profesional a campo fue incierto. Uno quería salir a los campos, que los productores lo llamaran y confiaran en su trabajo. Empecé a hacer fotos y videos mostrando lo que hacía, con la intención de que los productores lo vieran y me llamaran, como si fuese un currículum", recordó.

Sin embargo, aquella iniciativa terminó convirtiéndose en un fenómeno que superó sus expectativas. Actualmente, sus publicaciones en Instagram y TikTok llegan a una comunidad de cerca de cuatro millones de personas. "Nunca en mi vida pensé que a tanta gente le iba a gustar lo que uno hace o que le interesaran tanto los animales. Se terminó formando una comunidad gigante donde todos compartimos una locura hermosa por los animales y, sobre todo, tenemos ganas de aprender", expresó.

Britos nació y se crió en Los Tres Pozos, una pequeña zona rural ubicada a unos 25 kilómetros al sur de Río Tercero, que pertenece al departamento Río Cuarto. Según contó, el lugar fue perdiendo habitantes con el paso de los años y actualmente viven allí apenas 15 personas, distribuidas en tres familias. "Solamente nos queda nuestra iglesia en pie. El resto lo hemos perdido, nos ha pasado el tiempo, pero seguimos. Es un lugar con mucha mística", describió.

Durante su infancia, la principal conexión de su familia con el mundo exterior era la radio, particularmente Cadena 3. "Era nuestra conexión con el mundo, para saber qué pasaba. Pero también nos hacía pensar lo difícil que era acceder a lo mismo que tenía la gente de las grandes ciudades desde un lugar recóndito en el medio del campo", relató.

El veterinario destacó que el desarrollo tecnológico permitió transformar aquella realidad y que actualmente es posible llegar a millones de personas sin necesidad de trasladarse a una gran ciudad. "Hoy la tecnología nos trae la posibilidad de hacer algo grande sin tener que tocar las puertas en una gran ciudad como Capital Federal. No he nacido sabiendo sobre esto. Fue algo que tuve que desarrollar de a poco, pero con ganas y esfuerzo todo se puede hacer", afirmó.

Otro de los momentos destacados de la entrevista fue cuando Britos recordó las dificultades que atravesó junto con sus tres hermanos para continuar estudiando.

Los cuatro cursaron la primaria en una escuela rural que no ofrecía educación secundaria. Por ese motivo, a medida que cumplían 12 años, debían abandonar temporalmente su hogar para trasladarse a Los Cóndores, localidad ubicada sobre la ruta nacional 36. "Nuestros padres nos alquilaban un departamentito, como si fuese una vida de universitarios. Nosotros tuvimos que hacer esa vida a los 12 años", contó.

Sus padres solamente habían podido completar la educación primaria, por lo que garantizarles mayores oportunidades de formación a sus hijos representó uno de sus principales esfuerzos familiares. "Para nuestros padres, que no pudieron tener la posibilidad de estudiar más, era uno de los grandes logros que sus hijos pudieran romper ese esquema. No solamente hicimos la secundaria, sino que fuimos un poco más y llegamos hasta la educación universitaria", señaló.

Britos aseguró que regresar a Los Tres Pozos y mostrar sus orígenes constituye uno de sus mayores orgullos. "Espero que sea una inspiración para un montón de chicos que nacen en esas situaciones y se preguntan si realmente es posible", manifestó.

Además de mostrar su trabajo como veterinario de grandes animales, Britos comparte historias de algunos pacientes que terminaron convirtiéndose en integrantes de su familia.

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Uno de los primeros fue Rogelio, un ternero abandonado por su madre que inicialmente llegó como paciente y posteriormente fue adoptado por la familia del veterinario. "Terminó siendo un personaje de mi vida. Es un hijo más", contó.

A Rogelio se sumaron otros animales que también se hicieron conocidos entre sus seguidores, como Olga, una vaca; Raquelita, una ternera que está creciendo y convirtiéndose en vaquillona; y Milagrito, que nació hace pocos meses y fue adoptada después de que su madre muriera durante el período cercano al parto.

También forman parte de las historias sus perros. Uno de ellos es conocido como el Oso Hormiguero, por su pequeño tamaño y su hocico alargado. Otro es Cachito, un schnauzer miniatura que pertenece a su padre y al que sus seguidores identifican como "Cachito, el perro campero".

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Durante la entrevista, numerosos oyentes de Cadena 3 enviaron mensajes para saludar al veterinario y recordar a los distintos animales que aparecen en sus publicaciones.

Britos aseguró que las redes también le permitieron cumplir su objetivo inicial de conseguir trabajo. "Actualmente soy un privilegiado. Trabajo muchísimo durante todo el año y es uno de mis grandes orgullos", destacó.

Finalmente, invitó a conocer sus publicaciones en Instagram y TikTok, donde se presenta como Gastón Britos Vet, y en Facebook, donde puede encontrarse como Gastón Britos. "Una vez que entrás en esto, te convertís en parte de la familia. Nosotros somos una familia animalera de millones de personas", concluyó.

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Entrevista de Guillermo López.