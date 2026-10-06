En vivo

Viva la Radio

Geo Monteagudo

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Matías Arrieta

Santa Fe

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio y Celeste

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Desafío Cura Brochero 2026 Notas

Desafío Cura Brochero: hay 20% de descuento para los oyentes de Cadena 3

El beneficio se obtiene al inscribirse con el código “Cadena3”. La competencia de mountain bike se realizará el 10 y 11 de octubre en Traslasierra. Mirá cómo anotarte.

06/10/2026 | 16:47Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
El Desafío Cura Brochero será el 10 y 11 de octubre (Foto: archivo)

FOTO: El Desafío Cura Brochero será el 10 y 11 de octubre (Foto: archivo)

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Los oyentes de Cadena 3 tienen un 20% de descuento para participar de la segunda edición del Desafío Cura Brochero, la competencia de mountain bike que se desarrollará el 10 y 11 de octubre de 2026 en Traslasierra.

Para acceder al beneficio, los participantes deberán utilizar el código "Cadena3" al momento de completar la inscripción.

La competencia tendrá su epicentro en San Pedro, en el departamento San Alberto, y propone combinar deporte, naturaleza y turismo a través de recorridos por distintos puntos de la región vinculados con la historia del Cura Brochero.

Dos distancias

La organización diseñó dos alternativas para esta segunda edición, pensadas para participantes con distintos niveles de experiencia y preparación: 52 y 118 kilómetros.

De esta manera, el Desafío Cura Brochero propone una experiencia que combina el desafío deportivo con el contacto con los paisajes y los caminos históricos de Traslasierra.

Los interesados en participar pueden acceder al beneficio para oyentes de Cadena 3 ingresando el código "Cadena3" durante el proceso de inscripción, al que se puede acceder haciendo click aquí. 

Lectura rápida

¿Qué evento se menciona en el artículo?
La segunda edición del Desafío Cura Brochero, una competencia de mountain bike.

¿Quiénes tienen un descuento para participar?
Los oyentes de Cadena 3.

¿Cuándo se llevará a cabo la competencia?
El 10 y 11 de octubre de 2026.

¿Dónde se desarrollará el evento?
En Traslasierra, con epicentro en San Pedro, departamento San Alberto.

¿Cómo pueden los participantes acceder al descuento?
Utilizando el código "Cadena3" al inscribirse.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf