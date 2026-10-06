Desafío Cura Brochero: hay 20% de descuento para los oyentes de Cadena 3

FOTO: El Desafío Cura Brochero será el 10 y 11 de octubre (Foto: archivo)

Los oyentes de Cadena 3 tienen un 20% de descuento para participar de la segunda edición del Desafío Cura Brochero, la competencia de mountain bike que se desarrollará el 10 y 11 de octubre de 2026 en Traslasierra.

Para acceder al beneficio, los participantes deberán utilizar el código "Cadena3" al momento de completar la inscripción.

La competencia tendrá su epicentro en San Pedro, en el departamento San Alberto, y propone combinar deporte, naturaleza y turismo a través de recorridos por distintos puntos de la región vinculados con la historia del Cura Brochero.

Dos distancias

La organización diseñó dos alternativas para esta segunda edición, pensadas para participantes con distintos niveles de experiencia y preparación: 52 y 118 kilómetros.

De esta manera, el Desafío Cura Brochero propone una experiencia que combina el desafío deportivo con el contacto con los paisajes y los caminos históricos de Traslasierra.

Los interesados en participar pueden acceder al beneficio para oyentes de Cadena 3 ingresando el código "Cadena3" durante el proceso de inscripción, al que se puede acceder haciendo click aquí.