Desafío Cura Brochero: hay 20% de descuento para los oyentes de Cadena 3
El beneficio se obtiene al inscribirse con el código “Cadena3”. La competencia de mountain bike se realizará el 10 y 11 de octubre en Traslasierra. Mirá cómo anotarte.
06/10/2026 | 16:47Redacción Cadena 3
FOTO: El Desafío Cura Brochero será el 10 y 11 de octubre (Foto: archivo)
Los oyentes de Cadena 3 tienen un 20% de descuento para participar de la segunda edición del Desafío Cura Brochero, la competencia de mountain bike que se desarrollará el 10 y 11 de octubre de 2026 en Traslasierra.
Para acceder al beneficio, los participantes deberán utilizar el código "Cadena3" al momento de completar la inscripción.
La competencia tendrá su epicentro en San Pedro, en el departamento San Alberto, y propone combinar deporte, naturaleza y turismo a través de recorridos por distintos puntos de la región vinculados con la historia del Cura Brochero.
Dos distancias
La organización diseñó dos alternativas para esta segunda edición, pensadas para participantes con distintos niveles de experiencia y preparación: 52 y 118 kilómetros.
De esta manera, el Desafío Cura Brochero propone una experiencia que combina el desafío deportivo con el contacto con los paisajes y los caminos históricos de Traslasierra.
Los interesados en participar pueden acceder al beneficio para oyentes de Cadena 3 ingresando el código "Cadena3" durante el proceso de inscripción, al que se puede acceder haciendo click aquí.
Lectura rápida
¿Qué evento se menciona en el artículo?
La segunda edición del Desafío Cura Brochero, una competencia de mountain bike.
¿Quiénes tienen un descuento para participar?
Los oyentes de Cadena 3.
¿Cuándo se llevará a cabo la competencia?
El 10 y 11 de octubre de 2026.
¿Dónde se desarrollará el evento?
En Traslasierra, con epicentro en San Pedro, departamento San Alberto.
¿Cómo pueden los participantes acceder al descuento?
Utilizando el código "Cadena3" al inscribirse.