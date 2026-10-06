Emotivo homenaje a Lucas Vignale en el Festival Internacional de Cine de la UBA

Buenos Aires, 6 octubre (NA) -- El Festival Internacional de Cine de la UBA homenajeó al joven director Lucas Vignale, quien perdió la vida a los 28 años en un accidente aéreo en Brasil el pasado 14 de junio. La proyección especial de sus últimos trabajos se llevó a cabo en el Cine Arte Cacodelphia, en el marco de la cuarta edición del festival, y reunió a familiares, amigos y colegas del director en una sala repleta, según informó la Agencia Noticias Argentinas. Entre los presentes se destacó la participación de su amigo y actor Lorenzo "Toto" Ferro, con quien mantenía una estrecha colaboración artística.

El homenaje recordó a Vignale, quien había comenzado su carrera en el ámbito cinematográfico trabajando en pequeños proyectos. Su trayectoria se vio enriquecida al colaborar con importantes figuras de la música urbana, como Nicki Nicole, J Balvin, Duki, entre otros. Junto a Ferro, coescribió y codirigió su primer largometraje, "El tren fluvial", que tuvo su estreno mundial en la sección Perspectivas de la Berlinale 2026.

Durante el evento, se proyectaron algunos de sus últimos trabajos audiovisuales, incluyendo títulos como "Camino a la velada", "Diablo Suelto", "Ilusion Supersport", "La Pasión", "La vuelta de Gaspi" y "Mi gran noche". La proyección fue acompañada de testimonios de quienes tuvieron el privilegio de colaborar con él.

El director artístico del FIC.UBA, Marcelo Altmark, y director de la Carrera de Diseño de Imagen y Sonido de la UBA, expresó unas emotivas palabras antes de la proyección: "Estamos convencidos de que hubiera dado mucho más. Hoy desde el festival lo que queremos hacer es reconocer su talento". Altmark añadió: "Todos los que estamos en lo audiovisual imaginamos un mundo propio, creativo, día a día. Creemos que van a poder ver hoy eso en el homenajeado y reencontrarse con él cuando vean sus películas".

Como parte del homenaje, el FIC.UBA entregó una placa conmemorativa en reconocimiento institucional al legado del realizador fallecido.