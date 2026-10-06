Brasil bloquea plataformas de apuestas en línea tras decreto de Lula da Silva

FOTO: Tras la prohibición dictada por Lula da Silva, las páginas de apuestas deportivas y casinos virtuales fueron bloqueadas en todo el territorio brasileño.

Buenos Aires, 6 octubre (NA) -- Las plataformas de apuestas deportivas por internet y los casinos virtuales dejaron de funcionar por completo este martes en Brasil, al entrar en vigencia el bloqueo operativo y la veda publicitaria absoluta ordenada por el Gobierno de Lula da Silva mediante la Medida Provisoria 1.394/26.

De esta manera, cualquier intento de navegación en dichos portales redirige a los usuarios a una página oficial montada por el Poder Ejecutivo de Brasil. Dicho sitio web notifica la inhabilitación del servicio por decreto y ofrece canales directos para solicitar el reintegro de dinero remanente, un área para denunciar sitios ilegales y derivaciones a la red sanitaria pública para personas afectadas por la ludopatía.

El bloqueo definitivo llegó tras expirar el lapso de retiro voluntario de fondos, con un remanente estimado por las autoridades en 1.330 millones de reales (alrededor de 266 millones de dólares).

Para regularizar la situación, se activó un cronograma financiero coordinado: entre el 7 y el 8 de octubre las compañías cruzarán sus padrones con las entidades bancarias, las cuales efectuarán las acreditaciones directas a los titulares entre el 9 y el 14 de este mes. Vencido ese plazo, los activos sin reclamar quedarán depositados en custodia de una banca pública.

La resolución oficial —dispuesta en la previa de las elecciones por el actual mandatario y pendiente de revisión legislativa— desató una fuerte controversia en el ámbito deportivo y comercial.

Los clubes de fútbol, que en su mayoría tienen a estas compañías como sus main sponsors, recurrieron al Supremo Tribunal Federal para solicitar una medida cautelar que frene el decreto, al tiempo que sus planteles debieron tapar las marcas comerciales con cinta aisladora durante los entrenamientos de esta jornada.