Nuevos ataques hutíes en Arabia Saudita: aeropuertos de Jizán y Najrán bajo fuego

FOTO: Milicianos hutíes en una reciente manifestación en Sanaa, capital de Yemen, con banderas del Líbano y carteles con la cara del fallecido ayatolá Alí Jameneí.

Buenos Aires, 6 octubre (NA) — Tres personas sufrieron heridas y se registraron daños materiales tras sendos ataques de los rebeldes hutíes de Yemen contra dos aeropuertos del sur de Arabia Saudita, informó este martes la Autoridad General de Aviación Civil saudí.

Los ataques ocurrieron el lunes por la noche y alcanzaron el aeropuerto internacional Rey Abdalá bin Abdelaziz, en la provincia de Jizán, y la terminal de Najrán, de acuerdo con el comunicado oficial citado por cadenas internacionales.

El organismo indicó que los equipos de emergencia intervinieron tras los impactos y que las autoridades continuaban evaluando los daños, cuya magnitud no fue precisada.

El portavoz militar hutí, Yahya Sarea, había anunciado ataques con misiles y drones contra instalaciones saudíes. Los presentó como una represalia por el apoyo de Riad a la ofensiva de las fuerzas del Gobierno yemení reconocido internacionalmente.

Este martes, el grupo también reivindicó un nuevo ataque con misiles balísticos contra el aeropuerto de Abha y aseguró que había afectado el tráfico aéreo. Según otras fuentes, las autoridades saudíes todavía no se habían pronunciado sobre esa afirmación.

Los hutíes, respaldados por Irán, advirtieron además a las aerolíneas internacionales que evitaran el espacio aéreo saudí, con excepción de las zonas sobre La Meca y Medina.

La escalada se produce mientras las fuerzas del Gobierno yemení, apoyadas por la coalición encabezada por Arabia Saudita, buscan recuperar territorios controlados por los rebeldes. Esas fuerzas afirmaron el lunes haber retomado el puerto de Moca y áreas próximas al estrecho de Bab el Mandeb, en el sur del mar Rojo.