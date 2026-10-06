Trump desata controversia al insinuar que Irán podría atacar ciudades estadounidenses

Buenos Aires, 6 octubre (NA) -- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió que Irán podría "eliminar" ciudades estadounidenses como Los Ángeles o San Diego durante un acto de campaña en Nebraska. Sus declaraciones generaron fuertes críticas de miembros del Partido Demócrata y también de algunos republicanos.

Trump realizó estos comentarios el lunes por la noche en Grand Island, mientras defendía los costos económicos del conflicto con Irán y afirmaba que el aumento de los precios de los combustibles y otros productos era un "pequeño precio a pagar" para garantizar la seguridad de Estados Unidos.

"Podrían eliminar una ciudad. Que eliminen Los Ángeles, que eliminen San Diego. Es un precio muy pequeño a pagar", expresó Trump durante su discurso. Además, el presidente aseguró que el conflicto "va a terminar muy pronto" y que concluirá "de una manera u otra".

Las declaraciones provocaron una rápida reacción en California, donde el gobernador Gavin Newsom criticó a Trump por realizar comentarios que consideró "peligrosos", y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, advirtió que sus palabras podrían comprometer la seguridad de la ciudad.

Desde el Partido Republicano también surgieron cuestionamientos. Jim Desmond, candidato republicano al Congreso por un distrito cercano a San Diego, afirmó que ningún territorio estadounidense ni sus habitantes deben ser considerados prescindibles, subrayando que la principal responsabilidad de un presidente es proteger a toda la población del país.

San Diego alberga una de las mayores concentraciones militares de Estados Unidos, con más de 115.000 efectivos activos y la principal base naval en la costa oeste.

La Casa Blanca respondió a las críticas, afirmando que las declaraciones de Trump fueron malinterpretadas. El director de Comunicaciones, Steven Cheung, aclaró que Trump no estaba sugiriendo que Irán debería atacar ciudades estadounidenses, sino que su administración busca prevenir que Teherán obtenga la capacidad de hacerlo, especialmente en lo que respecta a armamento nuclear.

Trump se encontraba en Nebraska como parte de una serie de actos de campaña previos a las elecciones legislativas de medio término programadas para el próximo 3 de noviembre, en un contexto marcado por el impacto económico de la guerra con Irán y el aumento de los precios de los combustibles.