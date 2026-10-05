Se conoció quién cantará el himno argentino en la despedida de Messi ante Benín

FOTO: Lionel Messi jugará su último partido con la casaca de la Selección argentina frente a Benín.

Buenos Aires, 5 octubre (NA) -- En un evento que promete ser histórico, el excombatiente en Malvinas Fabio Santana ha sido seleccionado para interpretar el himno nacional argentino durante el encuentro que se llevará a cabo el martes 6 de octubre contra Benín, marcando la despedida de Lionel Messi de la Selección.

Originario de La Matanza, Santana compartió su emoción a través de un video en sus redes sociales, donde comenzó su mensaje dirigiéndose a sus seres queridos: "Para los amigos, para la familia, para los que quiero y me quieren".

En su anuncio, expresó: "Quiero contar que estoy muy emocionado porque voy a cantar nuestro himno nacional, que es la despedida de Lionel Messi en el Monumental este martes", refiriéndose a lo que será el último encuentro de Messi con la camiseta de la "Albiceleste".

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Además, compartió sus sentimientos al interpretar el himno argentino en un momento que quedará grabado en la memoria de los aficionados al fútbol: "Es una satisfacción enorme y esa cosa maravillosa de unir las dos pasiones de los argentinos, las causas nacionales, las Malvinas y nuestra selección nacional con uno de los dos mejores de la historia, recordando siempre a Diego".

Este no es el primer evento en el que Fabio Santana ha sido elegido para entonar el himno nacional; ha tenido la oportunidad de hacerlo en diversas ocasiones y en diferentes disciplinas, incluyendo la Copa Davis 2011, la celebración de los 75 años del Turismo Carretera (TC), y en partidos de Los Pumas, entre otros.

También ha compartido escenario con la Selección argentina en encuentros como las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar, destacándose su interpretación frente a Colombia en febrero de 2022 en el Mario Alberto Kempes, y en marzo de ese mismo año contra Venezuela en el estadio Alberto J. Armando, conocido como la "Bombonera".

En este último estadio, Santana también fue el encargado de cantar el himno en la despedida del conjunto nacional del país ante Zambia, antes de partir hacia el Mundial celebrado en Estados Unidos, Canadá y México este año.