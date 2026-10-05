Fórmula 1: Los ganadores y perdedores del GP de Baréin en Malasia 2026

La lluvia del comienzo del Gran Premio de Baréin de Fórmula 1 en Malasia, disputado en el excelente Circuito Internacional Sepang -5.543 mts.- no solo mojó y molestó a la gran cantidad de público presente, también desataría otra tormenta inesperada que el público sufriría.

La carrera, reprogramada a tiempo fuera del país del Golfo, produjo el regreso de la F1 a una de las pistas favoritas, hasta 2017. Y contó con un gran respaldo de público, 261 mil espectadores. Duplicando el récord previo de asistencia (126.690 en 2008).

Lo que nadie esperó ver, se produjo cuando los 'software' de las UP híbridas comenzaron a dejar detenidos muchos coches durante la vuelta de formación, entre ellos los del poleman Max Verstappen y el del siete veces campeón Lewis Hamilton.

La largada efectiva llegaría 90' minutos después, cuando los comisarios técnicos eliminaron las restricciones de potencia zonificadas en la pista -a través de una actualización instalada en el programa informático de todos los coches- que causaban el problema.

Fuera de esto, hubo una carrera en la que Verstappen encontró su primer triunfo de la temporada; Andrea Antonelli lo escoltó y se escapa sin remedio hacia el título; Lewis Hamilton trabajó como un campeón para llegar al podio; Racing Bulls volvió a sumar doble y Fernando Alonso asomó la cabeza del pozo, para sumar con el Aston Martin. Son nuestros cinco mejores del fin de semana.

En las 'cuitas', el decepcionado George Russell, dejando la carrera por una falla técnica; Isack Hadjar que sufrió con la batería y perdió su chance de podio; McLaren que ha perdido el ritmo; Alpine, que -aún con velocidad- se fue sin sumar y Alex Albon con otro abandono en su negativa temporada.

Son los temas de nuestro balance en contrastes -'después de las carreras- de la Ronda 16 del campeonato. Lo repasemos juntos.

Los ganadores y los perdedores del Gran Premio de Baréín en Malasia de Fórmula 1

Ganador: Max Verstappen -Red Bull Racing, P1-

Fue un fin de semana casi perfecto para Max, rapidísimo y cómodo desde la FP1, dominó la clasificación y el domingo, a pesar de otra mala largada, se llevaría el GP que hubiera ganado por más de 10s sin el último AS: "¡Qué resultado tan increíble! La carrera no fue nada fácil, dadas todas las decisiones que tuvimos que tomar. Acertamos con la estrategia de neumáticos, mantuvimos la calma y todo dio sus frutos. Es algo realmente especial y un momento muy emotivo.". Verstappen suma 188 puntos, igualando a Norris en el 5° puesto de la clasificación de pilotos. Mientras, Red Bull 4° en constructores, se ha puesto a solo 18 de McLaren.

Perdedor: George Russell -Mercedes AMG F1 Team, DNF-

El inglés consuma otro fin de semana doloroso, con la tercera deserción del año por falla técnica y su cuarto domingo sin sumar, si agregamos el de Mónaco. Su compañero Kimi Antonelli -con un solo DNF- se escapa 84 puntos adelante en el campeonato. Russell, expresó su frustración y descontento: "Ha pasado demasiadas veces. Es una verdadera lástima. Otro fallo más cuando íbamos camino de un podio prácticamente asegurado. Es difícil de asimilar. Por desgracia, ha ocurrido demasiadas veces esta temporada y... bueno, así es la situación en la que nos encontramos. Nunca digas nunca, pero sí: esta temporada está siendo implacable por la cantidad de cosas que han jugado en nuestra contra y que han escapado a nuestro control", señaló Russell.

Ganador: Andrea Kimi Antonelli -Mercedes AMG F1 Team, P2-

La actualización de Mercedes para Sepang no funcionó como querían. Kimi no fue rápido el viernes, pero el sábado consiguió una buena P4 a 0.5s clasificando y quedó 3° para largar con la penalidad de Hadjar. Las dificultades de Hamilton y Verstappen para partir, le dieron la punta del GP desde el comienzo. Cedería ante el ritmo de Max y también fue superado en un breve período por Russell, en la misma maniobra. Pero, se recuperó con Russell y entendiendo que su carrera era contra él, marchó directo a coronar ese objetivo en el que el 2° puesto era lo mejor que había para él. Da la sensación que el título no se le puede escapar, después de este resultado.

Perdedor: Isack Hadjar -Red Bull Racing, P5-

El francés volvió de su lesión en una enorme forma y comienza a mostrarse como el compañero justo que tanto le faltó a Verstappen, todos estos años. Clasificó 3° pero retrocedió al 8° tras cambiar componentes de motor. Tras la buena decisión de salir con neumáticos intermedios, escaló posiciones de inmediato y se puso cuarto. Pero en la parte final su batería no se realimentaba correctamente y fue cazado por Hamilton y Leclerc, para finalizar 5°.

Ganador: Lewis Hamilton -Scuderia Ferrari, P3-

En Sepang, sus cinco victoria solo son emparejadas por las de Michael Schumacher. Largando en primera fila (P2), la fallida elección de 'slicks' con la pista todavía mojada, le hizo perder posiciones, hasta caer a la P18 a 1' minuto de la punta. La gestión perfecta de su juego inicial de gomas blandas -rojas- le ayudó a remontar para volver a la zona de puntos, mientras la grada ovacionaba cada uno de sus 'sorpassos'. Progresivamente, llegó a la cola de Hadjar, luchando por la cuarta plaza. Colocando blandas para el cierre, logró adelantar al Red Bull y alcanzar un podio que parecía improbable. Postergó, otra vez a su compañero Leclerc (P4) y estiró 3 puntos más su ventaja con él, en el certamen, donde es 3° y le lleva 23 puntos.

Perdedores: McLaren F1 Team -O. Piastri, P6; L. Norris, P9-

Sin ser el desastre de Bakú, la escuadra naranja continuó a la zaga en la 'liga de los 4 Grandes'. Con su apuesta por los 'slicks' perdieron mucho terreno al comienzo. Piastri paró en la v2 por 'inters' y logró remontar posiciones, mientras los neumáticos de Norris lo relegaban. Los dos pasaron por boxes con el primer coche de seguridad y fueron recuperando terreno poco a poco, aunque sin seguir el ritmo de Hamilton con blandos. Lando estuvo a punto de chocar con su compañero, en un reagrupamiento en el último AS. Se salió de pista, aunque logró volver a la zona de puntos, mientras que Piastri no consiguió superar al disminuido Hadjar. Sumaron solo 10 puntos, contra los 35 de Red Bull que ya se puso a solo 18 de su 3° puesto en Constructores.

Ganadores: Racing Bulls Formule One Team -L. Lawson, P7; A. Lindblad, P10-

Sin entrar en Q3 -Lawson P11, Lindblad P16- los segundos 'Toros' maximaron sus chances con los errores de los demás y se llevaron un importantísimo doble puntaje de Kuala Lumpur. Los dos coches hicieron largadas brillantes con neumáticos intermedios; Lawson, hasta le perdonó la vida a Verstappen por la tercera posición, mientras que Lindblad cerraba el primer giro en el Top 10 tras partir 22°. Sufrieron el 'stint' con goma dura, pero con los blandos para el último relevo terminaron como el "mejor del resto". Con Lindblad pasando a Hulkenberg en la vuelta final. Con Alpine sin puntos, se escapan a 22 puntos de diferencia de los franceses, en el 5° puesto de la clasificación de Constructores.

Perdedores: Alpine F1 Team -F. Colapinto, P13; P. Gasly, P16-

Por segunda vez, cuando todo parece estar ordenado para una buena cosecha, mostrándose más rápidos que sus rivales de Racing Bulls, los coches rosa perdieron terreno en la lucha por la quinta posición de Constructores. Gasly alcanzó la Q3 por segunda vez consecutiva, mientras Colapinto -penalizado- dedicó todos sus ensayos a preparar el ritmo de carrera. Pero, después de la lluvia del domingo, la decisión de comenzar con neumáticos de piso seco provocó que Gasly retrocediera rápidamente posiciones; y ni él ni Colapinto lograron remontar, luego, hasta la zona de puntos. Sumando con sus dos coches, RB les estiró la ventaja en un escenario desfavorable.

Ganador: Fernando Alonso -Aston Martin F1 Team, P8-

Aston Martin se vio recompensado con su fin de semana más competitivo del año, a través de la gran tarea del español bicampeón del mundo. Que hizo la mejor clasificación del equipo en 2026, en P12. Y el domingo hizo una carrera magnífica para terminar 8°. Aún equivocando la estrategia, como otros, partiendo con 'slicks', Alonso se mantuvo en pista con gomas medias -amarillas-, luchando con Hamilton y Norris. Luego hizo rendir dos juegos del neumático duro -blanco-. Y tras poner blandos -rojos- nuevos durante el AS final, el asturiano se abrió paso hasta la zona de puntos y tuvo ritmo para contener a Norris en la última vuelta. Ya sumó los únicos 7 puntos de su escuadra para ponerla a solo 5 de Williams.

Perdedor: Alex Albon -Williams F1 Team, DNF-

El declive del tailandés, parece no tener freno. En Sepang sufrió un nuevo abandono, cuando marchaba 19°, a 12 giros del final. Con neumáticos intermedios, en el comienzo, se puso -como su compañero- entre los diez primeros. Pero perdió puestos en la parada simultánea con Sainz (*double stack*) y, después, sufrió el problema en la caja de cambios que lo dejó fuera de carrera. Fue la séptima vez esta temporada que no vio la bandera a cuadros y la segunda consecutiva.

Cadena 3 Motor, sobre reportes, datos y fotografías de formula1.com y Red Bull Content Pool