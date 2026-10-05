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Federal "A": los cruces de Atenas, Argentino y Sportivo Belgrano en la reválida

Los riocuartenses y los de Monte Maíz definirán de local; mientras que los sanfrancisqueños lo harán de visitante. El detalle.

05/10/2026 | 16:03Redacción Cadena 3

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Atenas de Río Cuarto se medirá con FADEP de Mendoza. Foto: @AtenasRioCuarto

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Ya definidos los cruces de las semifinales del Torneo Federal “A”, buscando el ascenso directo a la Primera Nacional 2026, entre Olimpo de Bahía BlancaSan Martín de Formosa y Cipolletti de Río NegroAlvarado de Mar del Plata, también se confirmaron los “mata mata” de los tres equipos de la provincia de Córdoba que disputarán la etapa reválida.

Estos playoffs servirán para determinar un equipo que jugará contra otro de la Primera B Metropolitana, por otro ascenso a la segunda categoría.

En esta etapa participan los 10 clasificados de la Primera etapa, los 10 que provienen de la Segunda fase y los cuatro perdedores de los cuartos de final por el Campeonato.

Así las cosas, Atenas de Río Cuarto se verá con los mendocinos de FADEP, definiendo la serie el sur cordobés.

Además, Argentino de Monte Maíz también contará con la ventaja de definir en Córdoba contra San Martín de Mendoza.

Mientras que Sportivo Belgrano primero hará de local y luego definirá su suerte de visitante ante Sarmiento de La Banda de Santiago del Estero.

El resto de los cruces será:

Defensores (Puerto Vilelas) – Gimnasia (Chivilcoy)

Juventud Unida (San Luis) – Defensores de Belgrano (Villa Ramallo)

Sportivo El Linqueño (Lincoln) – Douglas Haig (Pergamino)

Dep. Rincón (Rincón de los Sauces) – Kimberley (Mar del Plata)

Gimnasia (Concepción del Uruguay) – 9 de Julio (Rafaela)

Costa Brava (General Pico) – Villa Mitre (Bahía Blanca)

Boca Unidos (Corrientes) – Bartolomé Mitre (Posadas)

Juventud Antoniana (Salta) – Huracán (Las Heras)

Lectura rápida

¿Qué se definió en el Torneo Federal “A”? Se definieron los cruces de las semifinales y los playoffs de la etapa reválida.

¿Quiénes son los equipos en las semifinales? Los equipos son Olimpo de Bahía Blanca, San Martín de Formosa, Cipolletti de Río Negro y Alvarado de Mar del Plata.

¿Cuándo se busca el ascenso? Se busca el ascenso directo a la Primera Nacional 2026.

¿Dónde se juegan los playoffs? Los playoffs se jugarán entre los equipos clasificados de la Primera etapa y la Segunda fase.

¿Por qué son importantes los playoffs? Determinarán un equipo que jugará contra otro de la Primera B Metropolitana por un ascenso a la segunda categoría.

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