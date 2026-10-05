Hallaron muerto a un hombre de 50 años flotando en el río Suquía
El cuerpo fue encontrado a la altura del puente Maipú, en Córdoba capital. Personal policial y de emergencias trabajó en el lugar. Investigan su identidad y las circunstancias del hecho.
05/10/2026 | 16:49Redacción Cadena 3
FOTO: El cadáver fue hallado en el río Suquía (Foto: Jorge Mercado/Cadena 3)
FOTO: El cadáver fue hallado en el río Suquía (Foto: Jorge Mercado/Cadena 3)
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Audio. Hallaron muerto a un hombre de 50 años en el río Suquía
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El cuerpo sin vida de un hombre de 50 años fue hallado este lunes en el cauce del río Suquía, a la altura del puente Maipú, en la ciudad de Córdoba.
Un llamado al 911 alertó a la Policía sobre la presencia de un hombre que era arrastrado por la corriente del río.
Al lugar acudieron efectivos policiales y personal del DUAR, además de un servicio de emergencias del 107. Tras las tareas realizadas, los profesionales constataron el fallecimiento del hombre.
Por el momento, la Policía trabaja para establecer su identidad y determinar qué ocurrió.
La investigación quedó a cargo de las autoridades correspondientes.
Informe de Jorge Mercado
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Se halló el cuerpo sin vida de un hombre de 50 años en el río Suquía.
¿Quién fue alertado? La Policía fue alertada por un llamado al 911.
¿Cuándo sucedió? El hallazgo ocurrió este lunes.
¿Dónde se encontró el cuerpo? En el cauce del río Suquía, a la altura del puente Maipú en Córdoba.
¿Cómo se está manejando la situación? La Policía trabaja en establecer la identidad del fallecido y determinar las circunstancias de su muerte.