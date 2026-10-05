Cuidacoches en Santa Fe: rige la ley que sanciona la actividad en la vía pública

FOTO: La Policía trasladará a la Unidad Regional II a cuidacoches involucrados en incidentes.





El Gobierno provincial promulgó la ley que incorpora al Código de Convivencia sanciones para distintas actividades vinculadas al cuidado, guarda, lavado y limpieza de vehículos en la vía pública. La iniciativa había sido aprobada semanas atrás por la Legislatura santafesina.

La iniciativa había sido aprobada inicialmente por el Senado y luego modificada durante su tratamiento en la Cámara de Diputados. Su sanción definitiva se demoró luego del regreso del expediente a la Cámara alta, en medio de diferencias y falta de consenso dentro del oficialismo de Unidos para Cambiar Santa Fe.

La ley incorpora los artículos 66 bis, 66 ter y 66 quater al Código de Convivencia de Santa Fe.

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El artículo 66 bis establece que será sancionada la persona que, sin autorización de la autoridad competente y cuando la actividad esté prohibida por una normativa local, ofrezca espacios de la vía pública destinados al estacionamiento a cambio de un beneficio o retribución económica.

La disposición también alcanza la guarda, el cuidado, el lavado o la limpieza de vehículos, tanto si se encuentran estacionados como si no.

Para estas conductas se prevén entre dos y diez días de trabajo comunitario, además de la prohibición de concurrir al lugar donde se cometió la contravención, según las disposiciones del Código de Convivencia.

En caso de reincidencia, la sanción prevista aumenta a entre diez y veinte días de arresto.