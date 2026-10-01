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Detuvieron a un cuidacoche en Rosario y le secuestraron un cuchillo

El procedimiento se realizó este jueves en Garay y Sarmiento. El hombre habría amenazado a agentes municipales e intentado dañar un móvil antes de ser retenido por la Policía.

01/10/2026 | 20:29Redacción Cadena 3 Rosario

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El procedimiento se realizó este jueves en Garay y Sarmiento.

FOTO: El procedimiento se realizó este jueves en Garay y Sarmiento.

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Un cuidacoche fue detenido este jueves por la mañana en la zona de Garay y Sarmiento, en Rosario, luego de un procedimiento en el que intervino personal de la Secretaría de Control municipal y la Policía.

Según informó la Municipalidad, el operativo se produjo durante una de las intervenciones que se realizan habitualmente en ese sector a partir de reclamos de vecinos.

Al llegar al lugar, el hombre habría amenazado e insultado a los agentes municipales y luego intentado arrojar baldosas contra un móvil de la Secretaría de Control.

Ante esa situación, el personal realizó la denuncia y dio aviso a la Policía. Cuando llegaron los efectivos, el cuidacoche intentó escapar pero fue interceptado a pocos metros.

FOTO: Los agentes encontraron entre sus pertenencias un cuchillo.

Le encontraron un arma blanca

Durante la requisa, los agentes encontraron entre sus pertenencias un cuchillo. El hombre fue trasladado a la Comisaría 15ª, que intervino por razones de jurisdicción.

De acuerdo con la información oficial, quedó detenido en una causa por amenazas y portación de arma. El procedimiento se enmarca en los operativos que el municipio viene realizando en distintos sectores de Rosario donde se registra actividad de cuidacoches y existen denuncias de vecinos.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Rosario? Un cuidacoche fue detenido por amenazas y portación de arma durante un operativo de la Secretaría de Control y la Policía.

¿Quién realizó el operativo? El operativo fue llevado a cabo por la Secretaría de Control municipal y la Policía.

¿Cuándo se detuvo al cuidacoche? La detención ocurrió este jueves por la mañana.

¿Dónde se llevó a cabo el incidente? El incidente tuvo lugar en la zona de Garay y Sarmiento, en Rosario.

¿Cómo fue la detención? El hombre intentó escapar tras amenazar a los agentes, pero fue interceptado por la Policía.

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