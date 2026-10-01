El Festival Nacional de Folklore de Cosquín prepara sorpresas en 2027 tras el éxito de Milo J

FOTO: La 67ª edición del Festival Nacional de Folklore de Cosquín se realizará del 23 al 31 de enero 2027.

El Festival Nacional de Folklore de Cosquín se realizará del 23 al 31 de enero de 2027, con entradas populares desde $45.000 y una propuesta que sumará nuevos cruces entre estilos musicales. Para las dos últimas noches, la organización prevé la posibilidad de retirar parte de las butacas de la plaza Próspero Molina y ampliar su capacidad.

El intendente de Cosquín y presidente de la Comisión Municipal de Folklore, Raúl Cardinali, presentó las principales novedades durante una visita a Cadena 3. La programación completa se dará a conocer este viernes, a las 10.30, en el Paseo del Buen Pastor de Córdoba.

Según adelantó, el lanzamiento contará con la presencia de Lucio "El Indio" Rojas, Paquito Ocaño, Ceibo, Paola Bernal, Roberto Carabajal, Juanjo Abregú y Cristian Capurelli, entre los artistas que acompañarán la presentación.

En materia de entradas, Cardinali anunció que habrá descuentos para los socios de Talleres, Belgrano e Instituto. No precisó los porcentajes de esos beneficios ni la fecha de inicio de la venta.

También anticipó opciones de financiación en cuotas con la tarjeta Cordobesa y tarjetas del Banco Nación. Señaló que esperan sumar al Banco Macro y que trabajan en convenios con los bancos Provincia de Buenos Aires y de Santa Fe, por la presencia de público de esas provincias.

/Inicio Código Embebido/

FOTO: Raúl Cardinali, intendente de Cosquín.

/Fin Código Embebido/

Uno de los cambios previstos apunta al cierre del festival. Para el sábado 30 y el domingo 31 de enero, Cardinali explicó que podrían retirar la mitad de las butacas de la plaza, en función de la convocatoria y de la venta anticipada.

"Creemos que van a ser noches multitudinarias", sostuvo. Como antecedente, recordó que Milo J agotó las entradas antes del comienzo del festival de 2026 y que el retiro de butacas permitió habilitar aproximadamente 2.000 lugares adicionales para aquella presentación.

El intendente evitó revelar quiénes actuarán en las dos últimas jornadas y reservó los detalles para el anuncio de la grilla. Sin embargo, adelantó que habrá encuentros entre artistas y propuestas que buscarán ampliar el público del festival.

"Milo J fue todo un desafío y realmente nos fue muy bien", afirmó. Sobre la próxima edición, anticipó: “Va a haber muchos cruces, porque, como siempre, los festejos se hacen en Cosquín, los cumpleaños se festejan en Cosquín.”

Durante la conversación también surgió el nombre de Trueno como una posibilidad para 2027, sin que se confirmara su participación.

Consultado sobre la convivencia del folklore con otros estilos, Cardinali garantizó que el festival conservará su identidad. "Cosquín es la capital del folklore", remarcó, y sostuvo que debe seguir siendo un espacio para el surgimiento y la proyección de artistas.

"Nuestro folklore clásico se tiene que ir aggiornando a los tiempos", expresó. Para explicar esa renovación, recordó a Los Chalchaleros, Los Fronterizos y Hernán Figueroa Reyes, y el posterior protagonismo de figuras como Soledad, el Chaqueño Palavecino y Abel Pintos. "Ahora vienen los pibes", agregó.

En ese marco, destacó el papel del Pre Cosquín, que en 2027 cumplirá 55 años, como una instancia para descubrir nuevos talentos y darles lugar en el escenario mayor.

Cardinali también subrayó que la actividad cultural se extiende más allá de la plaza Próspero Molina. Mencionó la Feria Nacional de Artesanías y Arte Popular Augusto Raúl Cortázar, que reúne a unos 120 maestros artesanos de todo el país, los espectáculos callejeros, los recitales en el teatro El Alma Encantada y el Encuentro de Poetas con la Gente.

Finalmente, destacó la proyección internacional del encuentro y aseguró que el festival se ve y se escucha en más de 30 países. Como ejemplo del interés por la cultura coscoína, relató una reciente reunión de unos 40 minutos con el embajador de China en Argentina.

"El embajador no recibía a Raúl Cardinali: recibía al intendente de Cosquín", expresó, al resaltar el reconocimiento que tiene el festival fuera del país.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Fernando Genesir y Tomás Villagra.