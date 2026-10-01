Channing Tatum, Jonah Hill e Ice Cube regresan juntos en '24 Jump Street'
La esperada comedia se estrenará en cines internacionales el 10 de diciembre de 2027, con el elenco original al mando.
FOTO: Channing Tatum, Jonah Hill e Ice Cube se reúnen para "24 Jump Street"
Buenos Aires, 1 octubre (NA) -- La productora Sony Pictures ha anunciado una serie de lanzamientos programados para la temporada navideña de 2027, destacando el regreso de la popular comedia protagonizada por Channing Tatum, Jonah Hill e Ice Cube, que llevará el título de 24 Jump Street.
Según información de la Agencia Noticias Argentinas, este nuevo proyecto se encuentra actualmente en desarrollo y se espera que llegue a las salas de cine internacionales el 10 de diciembre de 2027.
Aún no se han revelado detalles específicos sobre el elenco, la trama o la producción. La anterior entrega había situado a los protagonistas, que ya estaban en sus treinta, como estudiantes universitarios. En esta ocasión, se ha decidido saltar el número "23" y avanzar directamente al "24".
Con los actores en negociaciones avanzadas para retomar sus papeles, se ha confirmado que la dirección del filme estará a cargo de Rodney Rothman, quien anteriormente co-dirigió y escribió Spider-Man: Un nuevo universo.
El guion de esta nueva entrega fue coescrito por Rothman junto a Jonah Hill y Meghan Malloy, mientras que Phil Lord y Chris Miller, los creadores de las dos primeras películas, volverán como productores.
Lectura rápida
¿Cuál es el título de la nueva película?
La película se llamará 24 Jump Street.
¿Quiénes son los protagonistas?
Los protagonistas son Channing Tatum, Jonah Hill e Ice Cube.
¿Cuándo se estrena?
El estreno está previsto para el 10 de diciembre de 2027.
¿Quién dirigirá la película?
La dirección estará a cargo de Rodney Rothman.
¿Qué otros proyectos están involucrados?
El guion fue coescrito por Jonah Hill y Meghan Malloy, con producción de Phil Lord y Chris Miller.
[Fuente: Noticias Argentinas]