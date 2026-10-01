Channing Tatum, Jonah Hill e Ice Cube regresan juntos en '24 Jump Street'

Buenos Aires, 1 octubre (NA) -- La productora Sony Pictures ha anunciado una serie de lanzamientos programados para la temporada navideña de 2027, destacando el regreso de la popular comedia protagonizada por Channing Tatum, Jonah Hill e Ice Cube, que llevará el título de 24 Jump Street.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, este nuevo proyecto se encuentra actualmente en desarrollo y se espera que llegue a las salas de cine internacionales el 10 de diciembre de 2027.

Aún no se han revelado detalles específicos sobre el elenco, la trama o la producción. La anterior entrega había situado a los protagonistas, que ya estaban en sus treinta, como estudiantes universitarios. En esta ocasión, se ha decidido saltar el número "23" y avanzar directamente al "24".

Con los actores en negociaciones avanzadas para retomar sus papeles, se ha confirmado que la dirección del filme estará a cargo de Rodney Rothman, quien anteriormente co-dirigió y escribió Spider-Man: Un nuevo universo.

El guion de esta nueva entrega fue coescrito por Rothman junto a Jonah Hill y Meghan Malloy, mientras que Phil Lord y Chris Miller, los creadores de las dos primeras películas, volverán como productores.