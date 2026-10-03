Mousse de frambuesas: un postre rápido y delicioso en solo 15 minutos

Cuando se busca un postre que combine rapidez y sabor, la mousse de frambuesas se convierte en una opción ideal. Este postre, que parece salido de un restaurante, se elabora en apenas quince minutos, lo que lo convierte en una solución perfecta para quienes desean un capricho dulce sin complicaciones.

La receta, extraída del libro "Postres Supersimples" de la excompañera de Cadena 3, Pamela Rodríguez, destaca por su sencillez. A diferencia de las mousses tradicionales, como la de chocolate, esta variante se prepara sin huevo, lo que simplifica notablemente el proceso. A continuación, se detallan los ingredientes y el procedimiento para disfrutar de esta deliciosa mousse.

Ingredientes (para 6 personas):

225 g de queso crema

125 g de mermelada de frambuesa

250 g de yogur griego

250 g de nata líquida (con 35% M.G.)

20 g de azúcar glas

12 frambuesas para decorar

pistachos para decorar

Elaboración:

La dificultad de esta receta es media y el tiempo total de preparación es de 2 horas y 15 minutos, de los cuales 15 minutos son de elaboración y 2 horas de reposo.

Para comenzar, se debe colocar en el vaso de la batidora el queso crema, la mermelada de frambuesa y el yogur griego. Se baten estos ingredientes durante aproximadamente un minuto, hasta lograr una mezcla completamente lisa y homogénea. A continuación, se monta la nata junto con el azúcar glas. No es necesario que la nata quede completamente firme; cuando empiece a formar surcos, estará lista para ser incorporada.

La nata montada se añade poco a poco a la mezcla de queso y frambuesa, utilizando movimientos envolventes de abajo hacia arriba para conservar el aire y conseguir una mousse ligera. Luego, se reparte la mezcla en vasitos o copas y se lleva al frigorífico durante al menos dos horas para que la mousse adquiera cuerpo.

Al momento de servir, se puede decorar la mousse con unas frambuesas frescas y unos pistachos picados, que brindan un atractivo contraste de color y un toque crujiente que complementa la suavidad de la mousse.

Esta mousse de frambuesas es perfecta para preparar con antelación, especialmente cuando se reciben invitados o simplemente se desea disfrutar de un postre sin pasar demasiado tiempo en la cocina.