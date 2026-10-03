Jas Khaira de Blackstone hablará sobre el futuro de la IA en TechCrunch Disrupt 2026

Jas Khaira, director global de Blackstone N1, participará en el TechCrunch Disrupt 2026 para discutir el futuro de la inteligencia artificial (IA) y cómo las empresas pueden crecer de manera sostenible en este ámbito. Durante su presentación, titulada "Construyendo la próxima generación de gigantes de la IA", Khaira compartirá los criterios que su firma considera al invertir en empresas emergentes y cómo los fundadores deben abordar la financiación a medida que escalan sus negocios.

El evento, que se llevará a cabo del 13 al 15 de octubre en San Francisco, reunirá a más de 10,000 líderes de la industria, incluidos fundadores, inversores y operadores tecnológicos. Se espera que la participación de Khaira ofrezca una perspectiva valiosa sobre cómo las decisiones de inversión pueden influir en el crecimiento y la sostenibilidad de las startups de IA.

La financiación de empresas de IA va más allá del desarrollo de productos y adquisición de clientes. Implica también inversiones en infraestructura, centros de datos y talento, lo que puede representar un desafío significativo para los fundadores. Khaira destacará ejemplos de inversiones recientes de Blackstone, como su apoyo a la empresa india Neysa, que busca construir infraestructura de IA en el país.

Además, se explorará cómo el crecimiento rápido puede atraer a clientes e inversores, pero también plantea la pregunta de qué hace que una empresa perdure más allá de la atracción inicial. Khaira examinará estos temas y proporcionará a los asistentes las herramientas necesarias para evaluar las oportunidades en el sector de la IA.

Los interesados en asistir pueden asegurar su pase para el evento y aprovechar un descuento del 50% en un segundo pase, lo que permite a los fundadores y sus equipos aprender juntos sobre las tendencias y desafíos en el ecosistema de startups.