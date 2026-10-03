Clima en Mendoza: cómo estará el tiempo este sábado 3 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Mendoza es de cielo despejado, con una temperatura actual de 19°. La sensación térmica es de 18°. La humedad se encuentra en un 17%, lo que indica un ambiente seco. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 6 m/s desde el noroeste y la presión atmosférica es de 1000 hPa.

El clima hoy sábado 3 de octubre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 12° y una máxima de 20°. Las condiciones climáticas se mantendrán estables, sin probabilidades de lluvia. La humedad baja y el viento moderado contribuirán a un día agradable en la región.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza se presentarán con variaciones en las temperaturas y condiciones climáticas. El domingo 4 de octubre, se espera una mínima de 13° y una máxima de 22°, con cielo despejado. Para el lunes 5 de octubre, la mínima será de 14° y la máxima de 20°, con probabilidad de lluvias ligeras. El martes 6 de octubre, se anticipa una mínima de 14° y una máxima de 20°, también con lluvias ligeras. El miércoles 7 de octubre, la mínima será de 13° y la máxima de 16°, con lluvias moderadas. Finalmente, el jueves 8 de octubre, se prevé una mínima de 11° y una máxima de 13°, con lluvias ligeras.