FOTO: Detenidos tres hombres en La Plata por narcotráfico y tenencia de armas

Buenos Aires, 2 octubre (NA) -- Un hombre de 41 años y dos jóvenes de 19 y 21 años fueron detenidos en La Plata: los implicados se dedicaban a la venta de drogas al menudeo, tenían poder de fuego y manejaban el negocio de la droga en Villa Montoro y Villa Alba.

Las aprehensiones estuvieron a cargo de una fuerza especial de la Policía Bonaerense, tal como informaron fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas. El operativo concluyó con la detención de un hombre de 41 años buscado por liderar una banda de dealers en la capital bonaerense.

El principal implicado fue aprehendido en el barrio de Villa Alba. Los investigadores del Drogas Ilícitas llegaron hasta él luego de arrestar a dos de sus colaboradores más cercanos. Esas capturas se dieron la semana pasada en el barrio de Villa Montoro. En uno de los allanamientos, los oficiales incautaron 38 gramos de cocaína distribuidos en 80 envoltorios, además de 5,3 gramos de marihuana.

También incautaron una pistola Browning S-Patent calibre .32, balas calibre .32 y .22, $84.500 en efectivo, cinco celulares, una balanza, un espejo con vestigios, sustancias de corte y recortes que, de acuerdo con la causa, están vinculados al fraccionamiento de la droga.

Como resultado de ese operativo, fueron detenidos dos jóvenes, identificados como Tobias R. C., de 19 años, y Nicolas V. E., de 21, ambos argentinos.

La investigación llevó a los policías a ubicar al cabecilla de la banda. El 30 de septiembre, mientras realizaban relevamientos encubiertos, reconocieron en la calle a Gustavo M., de 41 años, sobre quien pesaba una orden de detención. El implicado fue localizado en Villa Alba y, tras ser identificado, lo arrestaron para ponerlo a disposición judicial.