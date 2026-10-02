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Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy viernes 2 de octubre.

El sorteo número 13048 de la Quiniela Turista se realizó el viernes 2 de octubre a las 22:15. El número a la cabeza fue el 6251, correspondiente a la interpretación tradicional "A primera (Serrucho)".

02/10/2026 | 22:15Redacción Cadena 3

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El sorteo número 13048 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el viernes 2 de octubre a las 22:15. El número a la cabeza fue el 6251, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Serrucho).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 6251
2° 1843
3° 9843
4° 3678
5° 6271
6° 4748
7° 9803
8° 3740
9° 7527
10° 4307
11° 0217
12° 6877
13° 1150
14° 5620
15° 8995
16° 4515
17° 2600
18° 9101
19° 7877
20° 2919

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 13048 de la Quiniela Turista.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El viernes 2 de octubre a las 22:15.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue el 6251.

¿Qué significa el número 6251?
Se interpreta tradicionalmente como "A primera (Serrucho)".

¿Cuáles son los primeros cinco números?
Los primeros cinco números son 6251, 1843, 9843, 3678 y 6271.

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