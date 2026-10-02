Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy viernes 2 de octubre.

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El sorteo número 13048 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el viernes 2 de octubre a las 22:15. El número a la cabeza fue el 6251, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Serrucho).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 6251

2° 1843

3° 9843

4° 3678

5° 6271

6° 4748

7° 9803

8° 3740

9° 7527

10° 4307

11° 0217

12° 6877

13° 1150

14° 5620

15° 8995

16° 4515

17° 2600

18° 9101

19° 7877

20° 2919