Sancor Seguros celebró sus 80 años con un show lleno de grandes artistas en Sunchales

FOTO: Raúl Lavié, en la fiesta por los 80 años de Sancor Seguros.

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

La empresa Sancor Seguros celebró este viernes a la noche su 80 aniversario en la ciudad santafesina de Sunchales.

El evento se desarrolló en el predio de la compañía y contó con la transmisión especial de Cadena 3.

La celebración comenzó con un discurso de las autoridades de la firma: Carlos Casto, presidente, y Alejandro Simón, CEO.

La noche fue engalanada por el canto de destacados artistas, como Raúl Lavié, Euge Quevedo, El Chaqueño Palavecino y Jorge Rojas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Transmisión de Cadena 3

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Informes de Alejandro Bustos y Geo Monteagudo.