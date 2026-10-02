FOTO: Investigan la cremación de restos de 80 personas en el caso de Axel González

Buenos Aires, 2 octubre (NA) -- Los abogados que representan a la causa de desaparición de Axel González han solicitado información sobre una contratación realizada por la Municipalidad de Resistencia para la cremación de restos cadavéricos, con el objetivo de verificar si entre ellos se encuentran personas sin identificación (NN).

La madre de Axel, María Inés Gómez, realizó esta solicitud a través de sus letrados, quienes buscan determinar a qué distritos corresponden los procedimientos de cremación.

En caso de que exista documentación pertinente, los abogados han pedido que se remita información sobre las personas fallecidas, incluyendo fechas y motivos de deceso si están asentados. También quieren conocer si algún organismo judicial, policial o administrativo ajeno a la Municipalidad fue informado acerca de estas cremaciones y si se tuvo en cuenta la situación de personas desaparecidas.

Este planteo se suma a otros requerimientos realizados por los letrados Miguel y Macarena Barceló, quienes buscan información de Fontana y más de 50 municipios chaqueños sobre inhumaciones, registros de personas sepultadas como NN y documentación de cementerios, entre el 16 de mayo y el 21 de septiembre de este año. Algunos de los municipios involucrados son Resistencia, Barranqueras, Presidente Roque Sáenz Peña, Villa Ángela, Charata y Puerto Tirol.

Axel, de 21 años, fue visto por última vez en la madrugada del 17 de mayo, cuando se dirigía a visitar a su ex pareja en la zona de Puerto Tirol, acompañado por su amigo Ariel Lázaro. Este último declaró que Axel se sobresaltó sin motivo aparente al ver un móvil policial y salió corriendo, desde entonces se perdió su rastro.

Las pericias

En informes recientes, se confirmaron los resultados que indican que no se hallaron rastros de sangre humana en los elementos secuestrados a dos agentes de la policía provincial que están involucrados en la causa.

El estudio, solicitado por la fiscal Julieta Arolfo, del Equipo Fiscal Número 14, se centró en el examen físico y químico de la indumentaria y municiones de los policías Gerardo Antonello Méndez, de 27 años, y Roberto Omar Barrios, de 32 años.

A pesar de que algunas prendas presentaban manchas difusas o adherencias de material térreo debido al uso cotidiano, las pruebas resultaron 'no reactivas' para sangre humana en todos los elementos analizados.