Sean Parker regresa a la música con Stability AI y un enfoque renovado

Sean Parker, conocido por su papel en la fundación de Napster, ha regresado al mundo de la música con un enfoque renovado y con la bendición de los sellos discográficos. En una reciente entrevista con The Information, Parker destacó que esta vez está "jugando según las reglas". Su experiencia previa con Napster, donde adoptó la estrategia de "pedir perdón en lugar de permiso", no resultó favorable, lo que lo llevó a cambiar su enfoque.

Hace dos años, Parker participó en un rescate de $80 millones para Stability AI, una startup de generación de imágenes que estuvo al borde del colapso debido a una mala gestión financiera y conflictos internos que llevaron a la salida de su fundador, Emad Mostaque. Junto a su amigo de larga data Prem Akkaraju, quien asumió el cargo de CEO, Parker comenzó a desarrollar nuevas herramientas para la industria musical.

El objetivo principal de Parker es convertir a Stability en el principal proveedor de herramientas de inteligencia artificial para los profesionales de la música. En agosto, la empresa anunció una inversión de $76 millones de parte de gigantes de la música como Sony, Warner y Universal, que también han licenciado sus catálogos para el entrenamiento de la inteligencia artificial. Desde entonces, Stability ha lanzado tres nuevos modelos de audio y software de edición musical basado en IA.

Los avances tecnológicos permiten a la inteligencia artificial generar pistas instrumentales completas o fragmentos breves a partir de indicaciones textuales. Parker anticipó que una próxima actualización permitirá a los usuarios tararear una melodía o hacer un ritmo con la boca para guiar la creación musical.