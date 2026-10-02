Corea del Norte lanza un misil balístico en medio de tensiones por minas en la frontera con Surcorea

SEÚL, Corea del Sur (AP) — Corea del Norte lanzó un misil balístico hacia el mar el sábado, según informó el ejército de Corea del Sur. Este evento se enmarca en una serie de pruebas de armas que continúan en medio de tensiones entre ambos países, motivadas por explosiones de minas terrestres en la frontera que dejaron tres soldados surcoreanos heridos.

El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur indicó que el misil fue disparado desde la costa oriental de Wonsan, alcanzando una distancia de más de 700 kilómetros (aproximadamente 435 millas). Las fuerzas armadas de Corea del Sur y Estados Unidos están analizando los detalles del lanzamiento, y la emisora japonesa NHK reportó que el misil cayó fuera de la zona económica exclusiva de Japón.

En respuesta a este lanzamiento, el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur ha aumentado la vigilancia y el monitoreo, ante la posibilidad de futuros lanzamientos desde Corea del Norte, y se está compartiendo información de manera estrecha con Estados Unidos y Japón.

La oficina presidencial de seguridad nacional de Seúl solicitó a Corea del Norte que cese inmediatamente sus repetidos lanzamientos de misiles, considerándolos una violación de las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU y un "acto grave que no contribuye a la gestión de la situación actual". Este lanzamiento se produjo un día después de que Kim Yo Jong, la hermana del líder norcoreano Kim Jong Un, descalificara las demandas de Corea del Sur de una disculpa por las explosiones de minas, las cuales, según Corea del Sur y el Comando de las Naciones Unidas, fueron causadas por minas colocadas por Corea del Norte al sur de la línea de demarcación militar.

Corea del Sur también ha instado a Corea del Norte a detener sus recientes actividades de fortificación en la frontera, que incluyen la instalación de minas y barreras antitanque, acciones que se han intensificado desde que, en 2024, Kim Jong Un abandonó el objetivo de reconciliación con Corea del Sur y declaró a Seúl un adversario permanente.

Kim Yo Jong, quien se perfila como la segunda figura más poderosa en Pyongyang, desestimó el viernes las exigencias de Seúl sobre las explosiones de minas, considerándolas "absolutamente patéticas". Además, afirmó que Corea del Norte tiene la intención de romper los lazos con Corea del Sur de manera definitiva. En una declaración anterior, rechazó la responsabilidad norcoreana por las explosiones y amenazó con represalias si Corea del Sur ataca a sus tropas que están fortificando la frontera.