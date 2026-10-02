Mariano Narodowski, pedagogo: “La elite dirigente de Argentina no está interesada en la educación”

En el programa volvemos de manera permanente a las cuestiones de la educación, que consideramos un tema central. ¿Por qué a la clase política argentina le interesa o conoce tan poco sobre educación?

El desinterés no abarca únicamente a la dirigencia política, sino a la élite argentina en general, incluyendo a empresarios, medios de comunicación, líderes religiosos, universitarios, intelectuales y sindicalistas. Si bien a fines del siglo XIX y principios del XX existió un fuerte interés por la educación, en algún momento ese compromiso se desarticuló al asumirse erróneamente que era un tema resuelto que se autorreproducía. Aunque recientemente se ha tomado conciencia de que la problemática se agudizó, quienes se interesan dentro de la élite representan una minoría que aún no logra conformar una masa crítica para impulsar transformaciones.

El proceso de deterioro de la escuela argentina, fundada por la Generación del 80, queda al descubierto en las evaluaciones internacionales donde el país obtiene resultados desfavorables. ¿Cuál es el diagnóstico actual?

El indicador más elocuente lo aportan las pruebas de la UNESCO, donde Argentina pasó de ocupar el segundo lugar en América Latina en 1996 —detrás de Cuba— al décimo puesto en 2019. Actualmente, los resultados ubican al país al nivel de naciones con un Producto Bruto Interno per cápita significativamente menor y con historias marcadas por graves conflictos sociales, como El Salvador. Más que una crisis cíclica de la que se pueda salir con facilidad, la educación argentina atraviesa un verdadero colapso: un sistema estancado que se retroalimenta de forma negativa y donde cada intento desorganizado por acelerar solo profundiza el hundimiento.

¿Cuáles son los factores estructurales que originaron este colapso en el sistema educativo nacional?

Históricamente, Argentina contó con dos modelos educativos exitosos: el esquema federal entre 1853 y 1905, y el modelo de fuerte presencia nacional iniciado con la Ley Láinez. El colapso actual comenzó en 1991 con la Ley Federal de Educación durante el gobierno de Carlos Menem, cuando el Estado nacional se desprendió de las escuelas y transfirió los servicios a las provincias. Esto derivó en la existencia de 24 sistemas provinciales fragmentados pero igualmente hipercentralizados, donde las escuelas operan como meras dependencias administrativas bajo una lógica burocrática y autoritaria, sin expectativas de logro precisas sobre lo que un alumno debe aprender ni exigencias concretas sobre los resultados.

Para revertir esta dinámica, ¿el camino consiste en otorgar mayor autonomía y libertad de gestión a las escuelas?

La autonomía escolar representa el punto de llegada, pero lo urgente es colocar nuevamente a la enseñanza como el vector central de la labor de los adultos. Resulta indispensable definir con claridad qué se debe enseñar y aprender en cada nivel. Debates mediáticos como la conveniencia de repetir o no de año son secundarios; lo determinante es que los estudiantes aprendan, y esa decisión pedagógica debe ser facultad de los docentes de cada institución y no de una norma gubernamental rígida que promueve el pase automático.

Tomando como antecedente la creación de las escuelas normales en el siglo XIX, ¿no debería priorizarse un replanteo integral de la formación inicial de los docentes?

Reformar la formación docente inicial es necesario, pero no constituye la prioridad inmediata, ya que sus efectos recién se reflejarían en las aulas dentro de 15 o 20 años. La emergencia educativa exige intervenir en el presente con los docentes que hoy están en ejercicio, estableciendo reglas de juego claras y brindándoles las condiciones adecuadas para liberar sus capacidades pedagógicas.

¿De qué manera se puede aliviar el trabajo cotidiano de los maestros y directivos en las escuelas?

Actualmente, los directivos y docentes se encuentran desbordados por exigencias burocráticas y administrativas, pasando gran parte de su jornada completando planillas en lugar de enseñar. Los ministerios de Educación provinciales deberían simplificar estas tareas, incorporando por ejemplo pasantes universitarios de ciencias administrativas o herramientas tecnológicas para la gestión, de modo que los equipos directivos puedan abocarse exclusivamente a la conducción pedagógica. La solución no reside en fortalecer las burocracias provinciales, sino en fijar metas explícitas y empoderar a las comunidades educativas.

Respecto al ámbito universitario, ¿considera que el sistema de educación superior estatal funciona de manera eficiente o requiere modificaciones?

El modelo universitario estatal argentino resulta financieramente insostenible bajo su esquema actual. A diferencia de lo que ocurre en prácticamente todo el mundo, la ausencia de mecanismos de selección o exámenes de ingreso genera una masividad que se sostiene sobre un 70% de docentes con dedicación simple o sin remuneración, lo que impacta negativamente en la calidad académica. Sería conveniente orientarse hacia modelos como el implementado en Brasil por Lula da Silva, que combina exámenes de ingreso al finalizar el secundario con un sistema de cupos para estudiantes de escuelas públicas, sectores de menores recursos, afrodescendientes y pueblos originarios en universidades estatales gratuitas y de excelencia.

Para finalizar la entrevista, ¿qué libro, película o serie le gustaría compartir con la audiencia?

En televisión, sugiero la serie coreana "Así aprenderás", que relata de manera particular la historia de un ministro de Educación, que busca imponer justicia en las escuelas. En cine y literatura recomiendo la película "Terminator" y el libro "Teleoplexia", de Nick Land, dos obras que abordan con anticipación el desarrollo de la inteligencia artificial y los desafíos que plantea la tecnología para el futuro de la humanidad y la educación.

Entrevista de Sergio Suppo.