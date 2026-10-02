Boca goleó a Unión 3-0, alargó su invicto y sigue en la pelea arriba: buscará frenar a Instituto

FOTO: "El Xeneize" y "El Tatengue", frente a frente en "La Bombonera".

FOTO: Los jugadores del "Xeneize" lograron una gran victoria ante su público.

Boca le ganó 3 a 0 a Unión de Santa Fe, en un partido disputado este viernes a la noche en el estadio "La Bombonera", en el marco de la undécima fecha del Torneo Clausura de fútbol.

Los goles los convirtieron Lautaro Di Lollo, a los 22 minutos del primer tiempo, y Leonel Flores, a los 37 y 46 minutos de la segunda mitad.

De esta manera, Boca llegó a 20 puntos en el Grupo A y se ubica segundo, con una fecha más que Vélez, que aún debe jugar, a cinco del líder Instituto.

A su vez, Unión acumula 13 unidades y se encuentra afuera de los playoffs, en la novena posición de la tabla.

Transmisión de Cadena 3

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

-