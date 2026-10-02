Boca goleó a Unión 3-0, alargó su invicto y sigue en la pelea arriba: buscará frenar a Instituto
Fue en “La Bombonera” por la fecha 11. Lollo y Flores, dos veces, anotaron los tantos. El equipo de Arruabarrena suma 16 partidos sin perder y está a cinco puntos de “La Gloria” en la Zona A, su próximo rival.
02/10/2026 | 23:23Redacción Cadena 3
FOTO: Los jugadores del "Xeneize" lograron una gran victoria ante su público.
FOTO: "El Xeneize" y "El Tatengue", frente a frente en "La Bombonera".
Boca le ganó 3 a 0 a Unión de Santa Fe, en un partido disputado este viernes a la noche en el estadio "La Bombonera", en el marco de la undécima fecha del Torneo Clausura de fútbol.
Los goles los convirtieron Lautaro Di Lollo, a los 22 minutos del primer tiempo, y Leonel Flores, a los 37 y 46 minutos de la segunda mitad.
De esta manera, Boca llegó a 20 puntos en el Grupo A y se ubica segundo, con una fecha más que Vélez, que aún debe jugar, a cinco del líder Instituto.
A su vez, Unión acumula 13 unidades y se encuentra afuera de los playoffs, en la novena posición de la tabla.
Transmisión de Cadena 3
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Lectura rápida
¿Qué evento se llevará a cabo? Un partido entre Boca y Unión de Santa Fe en el Torneo Clausura.
¿Quién dirige a Boca? El equipo es dirigido por Rodolfo “Vasco” Arruabarrena.
¿Cuándo comienza el partido? El encuentro comenzará a las 21.30 del viernes.
¿Dónde se jugará el partido? En el estadio Alberto J. Armando, conocido como La Bombonera.
¿Por qué es importante el partido para Unión? Unión necesita sumar puntos para entrar en los puestos de clasificación a los playoffs.