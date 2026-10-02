En vivo

Noche y Día

Nora Covassi

Argentina

En vivo

Noche y Día

Nora Covassi

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Boca vs. Unión

Santa Fe

En vivo

Platea Numerada

Indep. Rivadavia vs. Estudiantes (LP)

Mendoza

En vivo

De fiesta

Música

En vivo

Musical

Música

En vivo

Random sábado

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

La Cadena del Gol

Boca goleó a Unión 3-0, alargó su invicto y sigue en la pelea arriba: buscará frenar a Instituto

Fue en “La Bombonera” por la fecha 11. Lollo y Flores, dos veces, anotaron los tantos. El equipo de Arruabarrena suma 16 partidos sin perder y está a cinco puntos de “La Gloria” en la Zona A, su próximo rival.

02/10/2026 | 23:23Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Los jugadores del

FOTO: Los jugadores del "Xeneize" lograron una gran victoria ante su público.

FOTO: "El Xeneize" y "El Tatengue", frente a frente en "La Bombonera".

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Boca le ganó 3 a 0 a Unión de Santa Fe, en un partido disputado este viernes a la noche en el estadio "La Bombonera", en el marco de la undécima fecha del Torneo Clausura de fútbol.

Los goles los convirtieron Lautaro Di Lollo, a los 22 minutos del primer tiempo, y Leonel Flores, a los 37 y 46 minutos de la segunda mitad. 

De esta manera, Boca llegó a 20 puntos en el Grupo A y se ubica segundo, con una fecha más que Vélez, que aún debe jugar, a cinco del líder Instituto. 

A su vez, Unión acumula 13 unidades y se encuentra afuera de los playoffs, en la novena posición de la tabla.

Transmisión de Cadena 3

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

.

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

-

Lectura rápida

¿Qué evento se llevará a cabo? Un partido entre Boca y Unión de Santa Fe en el Torneo Clausura.

¿Quién dirige a Boca? El equipo es dirigido por Rodolfo “Vasco” Arruabarrena.

¿Cuándo comienza el partido? El encuentro comenzará a las 21.30 del viernes.

¿Dónde se jugará el partido? En el estadio Alberto J. Armando, conocido como La Bombonera.

¿Por qué es importante el partido para Unión? Unión necesita sumar puntos para entrar en los puestos de clasificación a los playoffs.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf