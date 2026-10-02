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¿Peligra el amistoso con Argentina? La delegación de Burkina Faso aún no viajó al país

La federación africana informó la cancelación de un vuelo y busca reprogramar el traslado. El encuentro está previsto para este sábado a las 21 en el Monumental.

02/10/2026 | 14:35Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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La delegación de Burkina Faso todavía no llegó a la Argentina. (Foto: Reuters/Stringer)

FOTO: La delegación de Burkina Faso todavía no llegó a la Argentina. (Foto: Reuters/Stringer)

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El amistoso entre la selección argentina y Burkina Faso, previsto para este sábado 3 de octubre a las 21 en el estadio Monumental, está en riesgo porque el plantel africano permanece en Casablanca, Marruecos, y todavía no emprendió el viaje a Buenos Aires.

La demora compromete el segundo de los tres encuentros programados para esta fecha FIFA. La planificación inicial contemplaba la llegada de la delegación el martes 29 de septiembre por la noche, pero este viernes aún continuaba en territorio africano. Hasta el momento, no se había anunciado oficialmente la suspensión del partido.

La Federación de Fútbol de Burkina Faso (FBF) difundió un comunicado este viernes, pasado el mediodía en Argentina, en el que atribuyó el problema a la cancelación sin previo aviso del vuelo previsto para el 30 de septiembre. Según explicó, la decisión fue adoptada por la empresa que había fletado el avión y obligó a reorganizar el itinerario.

La entidad señaló que el ministerio responsable de Deportes, la federación y la embajada se movilizaron para encontrar una alternativa que permitiera continuar el viaje. Sin embargo, advirtió que "las limitaciones relacionadas, en particular, con la duración del viaje han generado reservas entre los jugadores".

En paralelo, trascendieron versiones sobre reclamos del plantel por condiciones acordadas con la AFA que no se habrían cumplido. Según esas versiones, los futbolistas decidieron postergar la salida hasta que se concretara lo pactado. El comunicado de la FBF centró su explicación en la cancelación del vuelo y en las dificultades para reprogramar el traslado.

La federación informó que la ministra de Deportes, Juventud y Empleo, Annick Pikbougoum Zingué Ouattara; su presidente, Oumarou Sawadogo; y el embajador de Burkina Faso en Marruecos, Mamadou Coulibaly, se involucraron personalmente en las gestiones para resolver la situación y garantizar la participación del seleccionado, conocido como los Etalons.

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Además, reconoció la preocupación de los hinchas, se comprometió a comunicar cualquier novedad significativa y agradeció el apoyo de los aficionados, sus socios y los distintos actores del fútbol burkinés.

Argentina viene de golear 4-0 a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El partido ante Burkina Faso está previsto en un Monumental con el aforo reducido al 50% por una sanción de la FIFA, que también afectó al encuentro disputado en territorio cordobés.

Burkina Faso ocupa el puesto 62 del ranking de la FIFA y es el duodécimo seleccionado africano mejor ubicado. Por delante aparecen Marruecos (5°), Senegal (18°), Egipto (24°), Costa de Marfil (28°), Argelia (30°), Nigeria (31°), República Democrática del Congo (39°), Camerún (45°), Malí (47°), Sudáfrica (49°) y Túnez (61°).

En sus últimos compromisos, el equipo africano empató 1-1 como local ante Benín el viernes 25 de septiembre y venció 1-0 como visitante a República Centroafricana. Ambos partidos correspondieron a las eliminatorias para la Copa Africana de Naciones de 2027.

Mientras persiste la incertidumbre por el amistoso de este sábado, Lionel Messi llegó este viernes por la mañana a Rosario en su avión privado, acompañado por su familia. El capitán tiene la mirada puesta en el encuentro del martes 6 de octubre ante Benín, también en el Monumental, organizado como su despedida de la selección argentina tras más de dos décadas.

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Lectura rápida

¿Qué partido está en riesgo? El amistoso entre la selección argentina y Burkina Faso.

¿Quién es responsable de la cancelación del vuelo? La empresa que había fletado el avión canceló el vuelo previsto para el 30 de septiembre.

¿Cuándo estaba programado el partido? El partido está previsto para este sábado 3 de octubre a las 21.

¿Dónde se lleva a cabo el encuentro? En el estadio Monumental de Buenos Aires.

¿Por qué hay incertidumbre sobre el partido? Porque el plantel de Burkina Faso aún no ha viajado a Argentina debido a problemas con el vuelo.

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