Rally Mundial: Los Hyundai de Neuville y Fourmaux en punta, Solberg es tercero con su Toyota

Thierry Neuville de Hyundai le arrebató el liderato del Rally de Italia-Cerdeña -Ronda 13 y final del FIA WRC- a su compañero Adrien Fourmaux en el último tramo del viernes, mientras que Oliver Solberg mantuvo una fuerte presión sobre sus rivales por el título gracias a una gran actuación que le llevó a la tercera posición.

Solo 0,4 segundos separan a los dos Hyundai i20 N Rally1 tras una agotadora jornada inaugural en los accidentados caminos de tierra de Cerdeña; Solberg se sitúa a solo 12,3 segundos de distancia con su Toyota GR Yaris Rally1.

Fourmaux había liderado la prueba desde el TC3 y parecía encaminado a llevarse una ligera ventaja de cara al sábado, tras mantener la calma durante una tarde marcada por la presencia de piedras, pinchazos y la necesidad de gestionar los neumáticos.

Pero Neuville tenía otros planes. El campeón mundial de 2024 ganó los dos últimos tramos de la tarde del viernes, remontando una desventaja de 4,7 segundos en el tramo de Monti di Alà - Sa Conchedda - Lerno para terminar el día en cabeza.

Fourmaux la punta con Neuville en el último tramo por solo 0.4s © WRC

«Nuestra gestión y elección de neumáticos dieron sus frutos», declaró Neuville. «Me sentí tentado de hacer una elección similar a la suya [la de Fourmaux], pero al final confiaba en que mi intuición era la correcta, y estoy contento con ello.

«Es algo positivo tanto para Hyundai como para Adrien; es una bonita batalla y espero que podamos continuar así mañana».

A pesar de todo, Fourmaux completó una de las jornadas más sólidas de su trayectoria en la categoría Rally1. Ganó los tramos TC2 y TC5 y sorteó con cuidado los caminos de la tarde —cada vez más exigentes— para mantenerse firmemente en la lucha por la victoria.

«Estoy muy satisfecho con el día», comentó. «Empezamos con fuerza. Creo que también es algo positivo para el equipo». Tras la dupla de Hyundai, Solberg volvió a demostrar su gran nivel en su lucha por conseguir su primer título mundial.

El sueco perdió tiempo debido a daños en los neumáticos durante el tramo inaugural del viernes, pero remontó con determinación: ganó el TC4 y completó dos tramos muy sólidos para cerrar la jornada. Termina el viernes con una ventaja de 27,9 segundos sobre su rival en el campeonato, Sami Pajari, y 56,6 segundos por delante del líder del certamen, Elfyn Evans.

Pajari fue más rápido que Evans en los seis tramos de tierra del viernes, pero ocupa la quinta posición de la general —a 40,2 segundos de Neuville—, con el nueve veces campeón mundial Sébastien Ogier situado entre ambos, en cuarto lugar.

Las esperanzas de victoria de Ogier sufrieron un duro revés cuando un pinchazo en la rueda delantera derecha durante el TC3 le costó más de 25 segundos. No obstante, logró recuperarse bien y se mantiene a 37,4 segundos del liderato.

Saltando altísimo, Solberg les dio lucha a los Hyundai y busca la victoria para pelear por el título © WRC

Por su parte, Evans tuvo que afrontar las condiciones de pista más difíciles al ser el líder del campeonato y sufrió problemas de confianza con el comportamiento de su Toyota durante la tarde.

«Aquí estamos. Ya veremos», comentó el galés tras el TC7. «Supongo que mañana será la prueba de fuego para ver cómo respondemos a nuestra posición de salida».

Josh McErlean completó la jornada del viernes en séptima posición de la general con M-Sport Ford.

El difícil rally de Dani Sordo continuó cuando el piloto de Hyundai se salió de la pista en el último tramo del día. Tanto Sordo como su nueva copiloto, Patricia Sáiz, resultaron ilesos.

El rally continúa este sábado, jornada en la que se disputarán seis tramos que suman 123,66 kilómetros cronometrados.

Cadena 3 Motor, es un reporte y fotografías de WRC.com