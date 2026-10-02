Trasladaron a “Pity” Álvarez a un psiquiátrico de Castelar

FOTO: Cristian "Pity" Álvarez es trasladado a un psiquiátrico en Castelar para su evaluación

El cantante Cristian "Pity" Álvarez fue trasladado al hospital psiquiátrico Solar Colonial, ubicado en la localidad bonaerense de Castelar.

Además, el próximo lunes 5 de octubre se le realizarán las pericias correspondientes en el marco del juicio por el crimen de Cristian Díaz, que se mantiene en pausa hasta conocer los resultados.

La institución de salud mental se enfoca en la estabilización y recuperación de pacientes en distintas etapas, por lo que el músico fue derivado desde el Hospital Tornú, donde se encontraba hospitalizado en el área de salud mental.

Anteriormente, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 ordenó una nueva evaluación interdisciplinaria. El presidente del tribunal, Gustavo Goerner, dispuso que el Cuerpo Médico Forense sea el encargado de concretar el informe interdisciplinario al artista con el objetivo de saber qué pasará con el juicio.

De este modo, Goerner indicó que se deberán designar a los peritos y la pericia deberá realizarse en los próximos cinco días. "Si se cumplen los plazos, el 13 de octubre se informaría sobre qué va a pasar con el juicio", informaron a este medio.