Trasladaron a “Pity” Álvarez a un psiquiátrico de Castelar
El músico se encuentra en la institución Solar Colonial y el próximo lunes deberá someterse a las pericias.
FOTO: Cristian "Pity" Álvarez es trasladado a un psiquiátrico en Castelar para su evaluación
El cantante Cristian "Pity" Álvarez fue trasladado al hospital psiquiátrico Solar Colonial, ubicado en la localidad bonaerense de Castelar.
Además, el próximo lunes 5 de octubre se le realizarán las pericias correspondientes en el marco del juicio por el crimen de Cristian Díaz, que se mantiene en pausa hasta conocer los resultados.
La institución de salud mental se enfoca en la estabilización y recuperación de pacientes en distintas etapas, por lo que el músico fue derivado desde el Hospital Tornú, donde se encontraba hospitalizado en el área de salud mental.
Anteriormente, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 ordenó una nueva evaluación interdisciplinaria. El presidente del tribunal, Gustavo Goerner, dispuso que el Cuerpo Médico Forense sea el encargado de concretar el informe interdisciplinario al artista con el objetivo de saber qué pasará con el juicio.
De este modo, Goerner indicó que se deberán designar a los peritos y la pericia deberá realizarse en los próximos cinco días. "Si se cumplen los plazos, el 13 de octubre se informaría sobre qué va a pasar con el juicio", informaron a este medio.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió con Cristian Álvarez?
Fue trasladado a un psiquiátrico en Castelar para ser evaluado.
¿Cuándo se realizarán las pericias?
El lunes 5 de octubre se llevarán a cabo las pericias correspondientes.
¿Por qué fue trasladado?
Se busca su estabilización y recuperación en una institución especializada.
¿Qué delito se le imputa?
Está imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego.
¿Cuál es la pena que podría enfrentar?
La pena oscila entre ocho y 25 años de prisión.
[Fuente: Noticias Argentinas]