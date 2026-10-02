Detuvieron a dos sospechosos por una serie de entraderas y robos en Fisherton

Dos hombres fueron detenidos este viernes en Rosario en una causa que investiga al menos seis robos en viviendas y comercios, cometidos mayormente en Fisherton. La Policía de Investigaciones realizó cuatro allanamientos en la zona de Donado y Mendoza, con intervención del Ministerio Público de la Acusación.

Los sospechosos tienen 30 y 29 años. Durante los procedimientos se incautaron armas, municiones, dinero, teléfonos y prendas presuntamente vinculadas con los hechos. La pesquisa continúa para identificar a otros posibles integrantes del grupo.

FOTO: Los sospechosos tienen 30 y 29 años.

Las pistas que llevaron a los allanamientos

El análisis de las cámaras permitió detectar coincidencias entre los episodios. Según explicó la directora de la Unidad Lince, Paula Manzoni, un Toyota Corolla gris sin patente aparecía en los recorridos investigados y sus desplazamientos terminaban en Donado al 800.

Otra pista surgió de un reloj inteligente sustraído durante una entradera. Su geolocalización lo ubicó en esa misma zona. Con esos datos, la PDI realizó tareas de calle para identificar los domicilios que luego fueron allanados.

De acuerdo con la explicación de Manzoni, en los hechos analizados intervenían al menos cuatro personas con características físicas similares.

FOTO: La Policía de Investigaciones realizó cuatro allanamientos en la zona de Donado y Mendoza.

Los hechos bajo investigación

Uno de los asaltos ocurrió el 7 de agosto en Micheletti al 7800. Cuatro hombres interceptaron al dueño de una vivienda cuando salía a trabajar, ingresaron a la casa y golpearon y ataron con precintos a integrantes de la familia. Se llevaron pesos, dólares, documentación y un reloj inteligente.

La investigación también vincula a los sospechosos con un robo del 18 de septiembre en una avícola de Wilde al 700, donde dos hombres en motos sustrajeron dinero mediante amenazas con un revólver.

Entre los elementos secuestrados, el Gobierno provincial detalló dos revólveres calibre .38, tres réplicas tipo airsoft, municiones de distintos calibres, dos cargadores, una motocicleta de 150 centímetros cúbicos y prendas de vestir. También se incautaron $1.262.000 y 1.716 dólares, que quedaron a disposición de la Justicia.