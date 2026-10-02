Oscar se quedó sin trabajo, estudió electricidad y encontró una nueva salida laboral

FOTO: Oscar encontró en la electricidad una especialización y un nuevo camino laboral.

Oscar Caballero perdió su trabajo hace dos años y encontró en la capacitación una oportunidad para volver a generar ingresos. A los 39 años, este vecino de barrio Pueyrredón trabaja como electricista gracias a los cursos que realizó en la Escuela de Oficios de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

Antes de quedarse sin empleo, Oscar se desempeñaba como oficial de mantenimiento en relación de dependencia y tenía experiencia en la construcción. La electricidad, sin embargo, era una tarea que todavía no realizaba.

En 2024, cuando atravesaba esa situación de desempleo, conoció por las redes sociales la propuesta de capacitación de la UNC y decidió inscribirse. Comenzó con el curso de auxiliar en electricidad, luego completó el de categoría 3 y este año continúa su formación en instalaciones fotovoltaicas.

"Antes la electricidad no la hacía y ahora, con esta capacitación que recibí, pude ejercer mi profesión de electricista", contó en Cadena 3. Al ser consultado sobre si actualmente vive de ese oficio, respondió que sí y destacó que la formación le brindó “una herramienta muy importante”.

El aprendizaje también le permitió descubrir una actividad que disfruta y que quiere seguir desarrollando. "Es lo que me gusta. Me encanta capacitarme y me gusta que la universidad, a través de su escuela y sus cursos, nos dé esta oportunidad", expresó.

Aunque al comienzo la cantidad de personas que podían asistir le generaba inquietud, Oscar encontró un espacio que lo impulsó a continuar. Destacó especialmente a los docentes y "el tiempo que le dedican realmente a cada curso".

Su próximo objetivo es estudiar mantenimiento industrial, una capacitación que considera un paso más para profundizar sus conocimientos en la rama de la electricidad.

Cabe señalar que los cursos de la Escuela de Oficios de la UNC son gratuitos, al igual que los materiales utilizados para aprender y realizar las prácticas. Quienes necesiten contratar a Oscar para trabajos de electricidad pueden comunicarse al 3512256316.

Informe de Celeste Benecchi.