Más de 2.500 personas disfrutaron del CENPAT Abierto en Puerto Madryn
El evento, realizado en el Centro Nacional Patagónico, ofreció actividades sobre biología marina, paleontología y más. Participaron más de 2.500 personas, incluyendo familias y niños.
FOTO: (Crédito: CONICET)
El CENPAT Abierto, un evento tradicional del Centro Nacional Patagónico (CCT CONICET-CENPAT), atrajo a más de 2.500 personas en su reciente edición, realizada en Puerto Madryn. Esta iniciativa permitió a los asistentes explorar diversas áreas de investigación, a través de actividades interactivas y educativas.
Los visitantes pudieron disfrutar de una amplia gama de actividades relacionadas con la biología marina, la arqueología, la paleontología, las aves marinas, la entomología, la geología, las ciencias sociales y la botánica. Se organizaron caminatas geológicas por la playa, búsquedas de insectos en los médanos y paseos por el Jardín Botánico de la Patagonia Extraandina. Para los más pequeños, se realizaron actividades en el Jardín de Infantes Veyi Bianco.
En el Auditorio del CENPAT, se presentó un programa variado de divulgación científica, que incluyó charlas sobre geología, genética, ciencias sociales y paleontología. Además, se llevó a cabo un debate sobre la actualidad del sistema científico y tecnológico nacional, promoviendo el intercambio de ideas y conocimientos.
El evento también destacó por su componente cultural y musical. La multiinstrumentista e investigadora Nicte ofreció un recital, seguido por la actuación de Guada del Sur, una niña de diez años, y el reconocido guitarrista Enrique Payllalef. El cierre estuvo a cargo de "Fuera de Control", una banda compuesta mayoritariamente por adolescentes, que animó al público con clásicos del rock nacional e internacional.
El director del CCT CONICET-CENPAT, Nicolás Ortiz, resaltó la importancia del evento, afirmando que "CENPAT Abierto es una oportunidad para poner la ciencia en manos de la gente, para que los visitantes puedan conocer de primera mano qué y cómo investigamos". Además, enfatizó la necesidad de generar conocimiento científico para el desarrollo del país, permitiendo comprender mejor los procesos que ocurren en el territorio y aportar soluciones a los problemas locales.
La jornada también incluyó visitas guiadas para familias de merenderos locales, organizadas en colaboración con la Asociación Civil Conciencia Colectiva, y contó con el apoyo de la empresa Aluar y la Municipalidad de Puerto Madryn, a través de su Subsecretaría de Cultura. La participación de los Bomberos Voluntarios de la localidad también fue destacada.
El evento se consolidó como un espacio de encuentro ideal, donde familias enteras pudieron experimentar el trabajo cotidiano del CENPAT, reafirmando el valor y la importancia de la ciencia pública para el desarrollo del país.
Lectura rápida
¿Qué es el CENPAT Abierto?
Un evento que permite a la comunidad conocer las investigaciones del Centro Nacional Patagónico.
¿Cuántas personas participaron?
Más de 2.500 personas asistieron al evento en Puerto Madryn.
¿Qué actividades se realizaron?
Se realizaron actividades sobre biología marina, arqueología, paleontología, y más.
¿Quiénes actuaron en el evento?
Artistas como Nicte, Guada del Sur y la banda Fuera de Control brindaron espectáculos musicales.
¿Cuál fue el objetivo del evento?
Promover la divulgación científica y acercar la ciencia a la comunidad.