Aumenta el boleto de colectivo urbano en Rosario desde el lunes

FOTO: El nuevo cuadro tarifario para el transporte de pasajeros que comenzará a regir el 5 de octubre.

La Municipalidad de Rosario anunció un nuevo cuadro tarifario para el transporte urbano de pasajeros que comenzará a regir el 5 de octubre. El viaje tendrá un valor de $2.150 y también se modificarán las tarifas con descuentos y los abonos del sistema de bicicletas públicas.

El Ejecutivo local fundamentó la actualización en el incremento de los insumos del sistema. Entre ellos, señaló una suba del 42% en el combustible respecto del período analizado anteriormente.

Además, informó que el estudio de costos elaborado en agosto por el Ente de la Movilidad calculó un valor de $2.713,49 por viaje, por encima de la nueva tarifa básica. Con el ajuste, Rosario igualará el precio que Córdoba estableció en julio, según la información municipal.

La última modificación del boleto se había aplicado en febrero de 2026, por lo que la actualización llegará después de ocho meses sin cambios.

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Cómo quedarán las tarifas

Desde el lunes, los valores del transporte urbano serán los siguientes:

Tarifa básica: $2.150.

Tarifa social SUBE: $1.204.

Uso frecuente de 30 a 79 viajes: $1.720.

Uso frecuente desde 80 viajes: $1.612,50.

Tarifa estudiantil: $1.075.

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La Municipalidad sostuvo que, ante la falta de aportes nacionales, el sostenimiento del transporte público del interior recae en los gobiernos locales y provinciales. En ese marco, indicó que destina recursos propios para garantizar la continuidad del servicio.

El anuncio también incluyó un repaso de la renovación de la flota. Durante 2025 se incorporaron 130 unidades para reemplazar los coches de las líneas 107, 112, 122, 131, 132, 134, 135 y 142. También se renovó la línea K, con el retiro de los trolebuses modelo 1994.

En lo que va de 2026 se sumaron 42 coches para reforzar las líneas K, 142 y 122. Para los próximos meses está prevista la incorporación de otros 90 colectivos nuevos, de los cuales 45 serán adquiridos por Rosario Bus y 45 por Movi.

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Los abonos del sistema de bicicletas públicas se actualizarán en la misma fecha. Los nuevos valores serán:

Abono diario: $2.418,75.

Abono mensual: $24.187,50.

Abono anual: $161.250.

Abono promocional: $1.209,38.