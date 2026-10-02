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Aumenta el boleto de colectivo urbano en Rosario desde el lunes

La tarifa básica pasará a $2.150 y también se actualizarán los descuentos para usuarios frecuentes, estudiantes y beneficiarios de la tarifa social SUBE. El ajuste alcanzará además a los abonos de Mi bici tu bici.

02/10/2026 | 17:30Redacción Cadena 3 Rosario

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El nuevo cuadro tarifario para el transporte de pasajeros que comenzará a regir el 5 de octubre.

FOTO: El nuevo cuadro tarifario para el transporte de pasajeros que comenzará a regir el 5 de octubre.

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La Municipalidad de Rosario anunció un nuevo cuadro tarifario para el transporte urbano de pasajeros que comenzará a regir el 5 de octubre. El viaje tendrá un valor de $2.150 y también se modificarán las tarifas con descuentos y los abonos del sistema de bicicletas públicas.

El Ejecutivo local fundamentó la actualización en el incremento de los insumos del sistema. Entre ellos, señaló una suba del 42% en el combustible respecto del período analizado anteriormente.

Además, informó que el estudio de costos elaborado en agosto por el Ente de la Movilidad calculó un valor de $2.713,49 por viaje, por encima de la nueva tarifa básica. Con el ajuste, Rosario igualará el precio que Córdoba estableció en julio, según la información municipal.

La última modificación del boleto se había aplicado en febrero de 2026, por lo que la actualización llegará después de ocho meses sin cambios.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Cómo quedarán las tarifas

Desde el lunes, los valores del transporte urbano serán los siguientes:

Tarifa básica: $2.150.

Tarifa social SUBE: $1.204.

Uso frecuente de 30 a 79 viajes: $1.720.

Uso frecuente desde 80 viajes: $1.612,50.

Tarifa estudiantil: $1.075.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La Municipalidad sostuvo que, ante la falta de aportes nacionales, el sostenimiento del transporte público del interior recae en los gobiernos locales y provinciales. En ese marco, indicó que destina recursos propios para garantizar la continuidad del servicio.

El anuncio también incluyó un repaso de la renovación de la flota. Durante 2025 se incorporaron 130 unidades para reemplazar los coches de las líneas 107, 112, 122, 131, 132, 134, 135 y 142. También se renovó la línea K, con el retiro de los trolebuses modelo 1994.

En lo que va de 2026 se sumaron 42 coches para reforzar las líneas K, 142 y 122. Para los próximos meses está prevista la incorporación de otros 90 colectivos nuevos, de los cuales 45 serán adquiridos por Rosario Bus y 45 por Movi.

También aumenta Mi bici tu bici

Los abonos del sistema de bicicletas públicas se actualizarán en la misma fecha. Los nuevos valores serán:

Abono diario: $2.418,75.

Abono mensual: $24.187,50.

Abono anual: $161.250.

Abono promocional: $1.209,38.

Lectura rápida

¿Qué anunció la Municipalidad de Rosario? Un nuevo cuadro tarifario para el transporte urbano de pasajeros que comenzará el 5 de octubre.

¿Cuál es el nuevo valor del viaje? El viaje tendrá un costo de $2.150.

¿Cuándo se aplicó la última modificación del boleto? La última modificación se aplicó en febrero de 2026.

¿Qué se dijo sobre la renovación de la flota? Se incorporaron 130 unidades en 2025 y 42 coches en 2026, con más incorporaciones previstas.

¿Cuándo se actualizarán los abonos de bicicletas públicas? Los abonos se actualizarán el 5 de octubre, con nuevos valores establecidos.

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