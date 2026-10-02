Inversiones por residencia: Argentina otorgará la ciudadanía a extranjeros que traigan capitales

Por Adrián Simioni

En el marco de la Semana Argentina en París, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunciará formalmente la puesta en marcha de un programa que otorgará la ciudadanía argentina a personas extranjeras que realicen inversiones directas en el país.

La medida busca equiparar el régimen local con esquemas internacionales vigentes en Estados Unidos y diversas potencias globales para incentivar el ingreso de capitales privados.

El plan oficial se alínea con los protocolos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Según adelantaron fuentes gubernamentales, el esquema contempla normativas de control sobre la trazabilidad, transparencia y origen de los fondos para garantizar que las inversiones cumplan con los parámetros requeridos por las economías más desarrolladas.

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Los detalles clave del programa de ciudadanía por inversión:

Estrategia oficial: El proyecto formaba parte de las metas trazadas por el Ejecutivo desde el inicio de la gestión y se concreta en el tramo final del evento internacional en la capital francesa.

Estándares internacionales: Cumplirá con los requerimientos exigidos por la OCDE para evitar inconsistencias financieras y asegurar la legibilidad de los capitales.

Anuncio en París: El titular de la cartera económica, Luis Caputo, estará a cargo de precisar los montos mínimos de inversión, los plazos de adjudicación y las condiciones requeridas para obtener el beneficio de la ciudadanía.