Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años desalojada, recupera su hogar tras acuerdo en España
Es Maricarmen Abascal, quien se mueve en silla de ruedas y se convirtió en estandarte de los manifestantes que protestaron contra los desalojos.
FOTO: Maricarmen Abascal.
Buenos Aires, 2 octubre (NA) — La jubilada madrileña, cuyo desalojo generó una ola de protestas en toda España, ha llegado a un acuerdo con los propietarios y podrá regresar a la vivienda que habitó durante siete décadas, según reportes de medios internacionales.
Maricarmen Abascal, de 87 años y que se desplaza en silla de ruedas, se convirtió en un símbolo de la indignación de los manifestantes que exigieron el fin de los desalojos en Madrid, tras ser forzada a abandonar su hogar.
El alquiler mensual de la propiedad en cuestión se incrementó en un 275 %, alcanzando los 2.650 euros (3.000 dólares), según el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, reportó la Agencia Noticias Argentinas.
De esta manera, Abascal se transformó en un referente de la crisis de la vivienda en España, como lo destaca el sitio dw.
A pesar de estar hospitalizada y no poder unirse a las manifestaciones, Maricarmen envió un mensaje a quienes acamparon en la Puerta del Sol: "Os pido a todos valor, luchar, defender lo que es vuestro".
Agencia NA
Lectura rápida
¿Quién es Maricarmen Abascal?
Una jubilada de 87 años que se convirtió en símbolo de las protestas contra los desalojos en España.
¿Qué ocurrió con su vivienda?
Maricarmen fue desalojada de su hogar de siete décadas, pero logró un acuerdo para regresar.
¿Cuál fue el aumento del alquiler?
El alquiler mensual se incrementó en un 275 %, pasando a 2.650 euros.
¿Dónde se realizaron las protestas?
Las manifestaciones se llevaron a cabo en Madrid, especialmente en la Puerta del Sol.
¿Qué mensaje envió Maricarmen?
Pidió valor a los manifestantes para luchar y defender lo que es suyo.
[Fuente: Noticias Argentinas]