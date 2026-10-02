Cattalini propuso que jueces, fiscales y defensores sean juzgados bajo las mismas reglas

La diputada socialista Lionela Cattalini presentó un proyecto para reglamentar el nuevo régimen de enjuiciamiento de jueces, fiscales y defensores en Santa Fe, en línea con los cambios establecidos por la reforma constitucional de 2025.

La iniciativa busca poner en funcionamiento el Jurado de Enjuiciamiento creado por los artículos 142 y 143 de la nueva Constitución provincial. El organismo tendrá competencia para intervenir ante faltas graves o delitos dolosos y reemplazará el esquema anterior de juzgamiento.

Según explicó Cattalini, el proyecto apunta a dejar atrás un sistema en el que los jueces eran juzgados por la Corte Suprema y los fiscales por la Legislatura. La propuesta establece un mecanismo común para quienes ejercen distintas funciones dentro del sistema judicial.

El nuevo jurado estará integrado por un ministro de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal general o el defensor general, dos jueces, fiscales o defensores según corresponda, tres senadores y tres diputados elegidos por ambas Cámaras, con representación de las minorías, y dos abogados matriculados en los colegios profesionales de la provincia.

“Tenemos que dejar atrás la lógica corporativa y avanzar hacia un sistema con más transparencia, control y reglas comunes”, sostuvo la legisladora. En esa línea, remarcó que jueces, fiscales y defensores cumplen funciones diferentes, pero tienen responsabilidades públicas que deben quedar alcanzadas por mecanismos claros de control.

Cattalini señaló que la reforma constitucional permitió discutir nuevas formas de equilibrio de poderes y de control sobre quienes integran la Justicia. “Es un cambio de paradigma: los jueces, fiscales y defensores tienen funciones diferentes, pero todos ejercen responsabilidades públicas y tienen que responder bajo las mismas reglas”, afirmó.

Ahora, el proyecto deberá ser debatido en la Legislatura provincial. La diputada sostuvo que el objetivo es avanzar en la reglamentación de la nueva Constitución y establecer un sistema de enjuiciamiento con procedimientos definidos para la acusación, integración y funcionamiento del jurado.

La iniciativa busca poner en funcionamiento el Jurado de Enjuiciamiento creado por los artículos 142 y 143 de la nueva Constitución provincial. El organismo tendrá competencia para intervenir ante faltas graves o delitos dolosos y reemplazará el esquema anterior de juzgamiento.

Según explicó Cattalini, el proyecto apunta a dejar atrás un sistema en el que los jueces eran juzgados por la Corte Suprema y los fiscales por la Legislatura. La propuesta establece un mecanismo común para quienes ejercen distintas funciones dentro del sistema judicial.

El nuevo jurado estará integrado por un ministro de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal general o el defensor general, dos jueces, fiscales o defensores según corresponda, tres senadores y tres diputados elegidos por ambas Cámaras, con representación de las minorías, y dos abogados matriculados en los colegios profesionales de la provincia.

“Tenemos que dejar atrás la lógica corporativa y avanzar hacia un sistema con más transparencia, control y reglas comunes”, sostuvo la legisladora. En esa línea, remarcó que jueces, fiscales y defensores cumplen funciones diferentes, pero tienen responsabilidades públicas que deben quedar alcanzadas por mecanismos claros de control.

Cattalini señaló que la reforma constitucional permitió discutir nuevas formas de equilibrio de poderes y de control sobre quienes integran la Justicia. “Es un cambio de paradigma: los jueces, fiscales y defensores tienen funciones diferentes, pero todos ejercen responsabilidades públicas y tienen que responder bajo las mismas reglas”, afirmó.

Ahora, el proyecto deberá ser debatido en la Legislatura provincial. La diputada sostuvo que el objetivo es avanzar en la reglamentación de la nueva Constitución y establecer un sistema de enjuiciamiento con procedimientos definidos para la acusación, integración y funcionamiento del jurado.