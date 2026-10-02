Boca 2027: Martín Mendiguren propone una reforma histórica para auditar promesas de campaña

FOTO: Mendiguren irrumpió en el debate con una propuesta de modificación del estatuto.

Buenos Aires, 2 octubre (NA) -- El clima político e institucional en Boca comienza a intensificarse a medida que se acercan las elecciones presidenciales, programadas para diciembre de 2027. En este contexto de alianzas y configuraciones de plataformas, el exdirigente y candidato a la presidencia Martín Mendiguren ha entrado en la discusión con una propuesta para modificar el estatuto que se centra en la responsabilidad de los dirigentes y en el cumplimiento real de las promesas de campaña.

El eje central de la propuesta de Mendiguren es acabar con los discursos vacíos a través de la creación de un órgano auditor paritario, que estará compuesto por representantes del oficialismo y de la oposición. Este órgano se encargará de supervisar la ejecución de los compromisos fundamentales asumidos ante los socios.

En declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas sobre los principales puntos de su plataforma, Mendiguren explicó la forma en que pretende institucionalizar la rendición de cuentas dentro de la entidad de La Ribera:

"Estoy trabajando en la modificación del estatuto, donde uno de los ejes es la creación de un órgano auditor, compuesto por oficialismo y oposición, que audite las cinco promesas más importantes de la gestión electa", afirmó.

El proyecto no solo prevé un rol consultivo, sino que también contempla una capacidad punitiva concreta que se aplicará a través del máximo órgano legislativo de la institución en caso de detectar inacción o incumplimiento deliberado:

"Si hay inacción de las propuestas, interviene este órgano y pasa a la Asamblea de Representantes: dependiendo de la inacción de la promesa, te pueden multar, sancionar y hasta destituir", destacó.

Si se lleva a cabo, esta medida sentaría un precedente inédito en el fútbol argentino, obligando a las futuras comisiones directivas a presentar proyectos realizables y mensurables, bajo la amenaza de perder el cargo si no cumplen lo acordado con el electorado xeneize.

Para postularse como presidente o integrar una lista en las elecciones del club, se necesita el respaldo de espacios políticos reconocidos. Actualmente, Boca Juniors cuenta con agrupaciones políticas oficializadas, que constituyen el escenario donde se definen las alianzas, los avales y la representación institucional.

De cara a las elecciones de diciembre de 2027, las diversas facciones están avanzando en la consolidación de sus propuestas: Martín Mendiguren se posiciona como una opción de renovación centrada en la modernización institucional, la transparencia de la gestión y la reforma estatutaria; José Beraldi, un referente histórico de la política boquense y exvicepresidente, mantiene un sólido apoyo entre los socios de larga data.

También se encuentra en la carrera Pedro Orgambide, un dirigente con amplia trayectoria en la estructura del club, conocido por su influencia en las discusiones de asamblea y filiales.

El oficialismo, bajo la dirección de Juan Román Riquelme, buscará reafirmar su proyecto deportivo e institucional, apoyándose en el respaldo de agrupaciones como Soy Bostero y Boca es el Pueblo.

Con la propuesta de reforma estatutaria en el centro del debate y un entramado de 16 agrupaciones habilitadas para el poroteo electoral, la política en Boca Juniors abre un capítulo donde el control de gestión y la transparencia prometen ser temas centrales de discusión.