El guiño del “Dibu” Martínez a Nico Paz sobre quién debe ser el heredero de la 10 de Messi

La incertidumbre sobre quién heredará la camiseta número 10, utilizada por Lionel Messi en la selección argentina ocupa la atención de los hinchas en esta fecha FIFA. En este contexto, el arquero Dibu Martínez dejó un mensaje en redes sociales que avivó el debate.

Dibu Martínez, campeón del mundo, comentó en una publicación de Nico Paz, mediocampista que destacó ante Bolivia en el amistoso. "¿Nuevo número 10?", escribió el arquero en inglés, lo que sorprendió a muchos y posicionó a Paz como uno de los principales candidatos a llevar el histórico dorsal. Tras un gran partido contra Bolivia, el volante del Como se consolidó como un fuerte postulante para heredar la camiseta que alguna vez llevó Messi.

El comentario del "Dibu" en el posteo de Paz. (Captura)

El comentario de Dibu no pasó desapercibido, y otros jugadores de la Selección también se sumaron a la conversación. Lisandro Martínez escribió: "Linda Ratoncito", mientras que Leonardo Balerdi agregó: "Reeditado". Giuliano Simeone exclamó: "Qué golazoooo", y Gianluca Prestianni complementó con emojis de fuego.

En una conferencia de prensa reciente, el director técnico Lionel Scaloni abordó la cuestión de quién llevaría la 10 después de Messi. "En estos partidos no tenemos obligación de usarla, así que hasta que sea el partido de despedida de Leo no se la daremos a nadie y a partir de ese partido veremos a quién se la daremos. Por suerte, por Eliminatorias no queda fija. La idea es que se la quede uno, con lo lindo que es llevarla, pero no lo hemos decidido", expresó Scaloni.