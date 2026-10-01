FOTO: Guía del fundador para TechCrunch Disrupt 2026: Todo lo que necesitas saber

TechCrunch Disrupt 2026 se enfocó en una pregunta central: ¿Cómo construir una empresa perdurable en la era de la IA? La programación y la lista de oradores reflejaron este enfoque, con base en la retroalimentación de la comunidad y la realidad actual.

En el evento del año pasado, se escuchó a fundadores compartir sus experiencias, revelando resultados significativos tras su asistencia. Un fundador reportó un 300% de sobre suscripción después de ser confirmado para Startup Battlefield, y más de 100 contactos de inversores que ayudaron a impulsar conversaciones sobre una futura ronda de financiamiento. Otro fundador tuvo casi 30 reuniones consecutivas con inversores que acudieron a su presentación en el escenario y lo siguieron hasta su stand.

Este tipo de oportunidades no son excepcionales en Disrupt, sino que son el objetivo del evento. Cada conversación en el Expo Hall o en un Side Event puede generar una oportunidad valiosa para tu startup. Desde su inicio, Disrupt ha reunido a miles de fundadores, inversores y líderes tecnológicos.

Este año, el evento se llevará a cabo en San Francisco, en el Moscone West, del 13 al 15 de octubre, con una agenda repleta de ponentes, más de 200 sesiones de expertos y múltiples oportunidades de networking, todo en un solo lugar.

Esta guía está dirigida a los fundadores que recién están conociendo Disrupt, a aquellos que necesitan un repaso o a los escépticos que se preguntan si vale la pena asistir. TechCrunch tiene más de 20 años de historia; podemos soportarlo. Además, hay dos descuentos disponibles hasta que comience Disrupt. Los fundadores pueden traer a un compañero con un 50% de descuento en su entrada, o ayudar a miembros de su red que hayan sido despedidos a encontrar su próxima oportunidad con un pase Expo+ a un precio reducido.

Disrupt no solo es una oportunidad para aprender, sino también para conectar. Los fundadores deben aprovechar al máximo su tiempo en el evento, revisando la agenda de oradores y los Side Events, y programando sus oportunidades de networking con anticipación.

Startup Battlefield: La competencia de pitch más icónica

El anuncio del ganador de Startup Battlefield es el evento culminante de Disrupt. Sin embargo, lo más valioso es el proceso previo a la entrega del cheque de $100,000 y la avalancha de atención que recibe el ganador. Los 200 startups seleccionados para competir pasan por un riguroso proceso de preparación y tienen la oportunidad de presentar en el escenario frente a inversores de primer nivel y al público de Disrupt.

Los participantes de Battlefield, y varios ganadores, han pasado por el proceso varias veces. Aunque ya no se están aceptando solicitudes para la competencia de 2026, se están expandiendo a más mercados internacionales, y el proceso de 2027 será similar al de este año, así que hay que estar atentos para el futuro.

Programación enfocada en los fundadores

Disrupt 2026 abarca varias etapas, cada una diseñada para satisfacer diferentes necesidades de los fundadores:

Disrupt Stage: Las conversaciones más importantes en tecnología, con líderes que definen el futuro.

Builders Stage: Un manual práctico para construir startups, desde financiamiento hasta escalamiento.

AI Stage: Aprender cómo las startups más rápidas están construyendo y monetizando la IA.

Real World AI Stage: Cómo la IA se está integrando en el mundo físico.

Smart Money Stage: Exploración de cómo la tecnología está transformando el movimiento del capital.

Smart Systems Stage: Innovaciones en infraestructura que sustentan los avances en IA.

Disrupt ofrece conversaciones únicas y oportunidades de networking que no se encuentran en ningún otro lugar. La programación está diseñada para ayudar a los fundadores a obtener lo que necesitan para avanzar en sus empresas.