La presión de Blondel al ser convocado por Suiza: "Ojalá no se den cuenta que no me da"

Buenos Aires, 1 de octubre (NA) - Lucas Blondel, jugador de Huracán, compartió su experiencia tras ser convocado a la Selección de Suiza. El defensor, que en la actualidad está a préstamo en el club, expresó que la responsabilidad lo abrumó, reconociendo: "En mi cabeza decía: 'ojalá no se den cuenta de que no me da'".

Blondel recibió la citación a la Selección suiza en marzo de 2025, debido a que su padre, el extenista Jean-Yves Blondel, es originario de ese país. En ese entonces, el entrenador Murat Yakin lo contactó personalmente en Buenos Aires para extenderle la invitación.

En una charla con Clank, el jugador relató el momento de la convocatoria: "Yakin vino al predio de Boca, me lo dijo personalmente. No lo podía creer que se haya venido hasta acá". Sin embargo, al reflexionar sobre la experiencia, Blondel admitió que sentía una gran presión, sintiendo que no estaba a la altura del nivel requerido: "Por momentos, fui con mucha presión de sentir que no estaba a la altura".

El defensor también hizo hincapié en las diferencias de ritmo y estilo de juego que encontró en Europa, señalando: "Había pasado todo lo de la lesión y cuando fui para allá, el ritmo es muy distinto, eran todos jugadores que estaban en Europa. Yo era el único de Sudamérica". Afirmó que el estilo de fútbol era notablemente diferente y que, en muchas ocasiones, se sintió fuera de lugar: "En mi cabeza me decía: 'Ojalá no se den cuenta de que no me da'".

Reflexionando sobre cómo enfrentaría hoy una situación similar, Blondel indicó: "Me lo tomaría diferente. Y creo que la situación hubiera llegado antes si no me hubiera pasado lo de la rodilla".

Blondel sobre su etapa en Boca

Actualmente, Lucas Blondel está cedido a Huracán tras no encontrar lugar en el plantel de Boca Juniors, donde tuvo dificultades para ganarse un puesto bajo la dirección del último entrenador, Claudio Úbeda. El jugador comentó: "Es difícil llegar a imponerse y es un proceso. Más en un club como Boca, con la competencia y los buenos jugadores, alternar es algo normal".

El defensor, que debe regresar al club en enero de 2027, también habló de su relación con los entrenadores: "He tenido buena relación con todos. Siempre te enseñan algo... después Miguel (Russo) no me tuvo en cuenta y Claudio (Úbeda) tampoco".

Finalmente, Blondel desmintió rumores sobre un supuesto conflicto en Boca, relacionado con filtraciones a la prensa a través de su prometida, Morena Beltrán. Fue claro al afirmar: "Yo no me voy a perjudicar a mí en mi trabajo y ella no va a perjudicarme a mí en mi trabajo por dar una noticia".