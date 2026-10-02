FOTO: El Cuerpo Médico Forense realizó un examen a Konstantin Rudnev en su hogar tras varias cirugías

Buenos Aires, 2 de octubre (NA) -- El Cuerpo Médico Forense llevó a cabo una evaluación médica de Konstantin Rudnev en el domicilio donde se encuentra bajo arresto domiciliario, en el contexto de una causa federal relacionada con presunta trata de personas que se procesa en Bariloche.

Según lo comunicado por su esposa, Tamara Rudneva, y conforme a lo que pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas, este jueves cinco especialistas del organismo se trasladaron hasta su hogar, mientras que otros cuatro médicos del entorno del ciudadano ruso también estuvieron presentes.

La evaluación adquirió especial relevancia debido a los problemas de salud que ha enfrentado en los últimos meses y las dificultades que se habían presentado para llevarla a cabo.

Rudnev ha pasado por tres intervenciones quirúrgicas y ha estado en recuperación durante varios períodos, lo que había dificultado la realización de la evaluación en las condiciones inicialmente previstas.

La pericia ya había sido mencionada en la audiencia del 28 de septiembre ante el Tribunal de Revisión, donde se desestimó la impugnación de la defensa contra la denegatoria para mantener la prisión domiciliaria.

En esa ocasión, María Laura Irastorza, asesora de Niños, Niñas y Adolescentes, advirtió que si los peritos oficiales confirmaban el estado de salud reportado, el regreso de Rudnev a una unidad penitenciaria podría interpretarse como un "anticipo de pena cruel".

"Esta mañana, a las 10:00, llegaron a nuestro domicilio representantes del Cuerpo Médico Forense: cinco profesionales, cinco peritos médicos. También estuvieron presentes cuatro profesionales médicos por nuestra parte", relató Rudneva sobre el desarrollo del procedimiento.

La esposa del imputado valoró que los integrantes del organismo aceptaran realizar el examen en su hogar.

"Konstantin ha pasado por tres cirugías y, en cada ocasión, estuvo en periodo de recuperación. Actualmente sigue sintiéndose muy mal y no estaba en condiciones de afrontar un traslado", afirmó.

Según explicó, gran parte de la atención que recibe su esposo se desarrolla en el domicilio.

Rudneva destacó que esta modalidad no solo se debe a las condiciones del arresto domiciliario, sino también a las consecuencias que, según su relato, los desplazamientos hacia hospitales y centros asistenciales tienen sobre Rudnev.

En este sentido, indicó que los traslados bajo custodia y con presencia policial le generan un alto nivel de ansiedad debido a las experiencias vividas desde su detención, lo que repercute en su estado general, requiriendo luego tiempo para recuperarse.

De acuerdo con la mujer, los peritos accedieron a la documentación clínica antes de visitar el domicilio y pudieron realizar una evaluación directa.

Rudneva comentó que los profesionales notaron una marcada debilidad y que, en el examen neurológico, las respuestas reflejas fueron débiles. Además, Rudnev fue examinado por un especialista en traumatología.

La esposa también mencionó que se registraron parámetros que llamaron la atención de los presentes.

"Su frecuencia cardíaca alcanzó aproximadamente 125 latidos por minuto, se observaron alteraciones en el ritmo y la saturación de oxígeno estaba alrededor del 92 por ciento", afirmó.

Rudneva indicó que los propios profesionales le preguntaron por qué su marido no estaba internado dado el cuadro que estaban observando.

Según explicó, contestó que la hospitalización y los traslados le causan un fuerte estrés, y su estado suele empeorar después, por lo que, siempre que los médicos lo permiten, la familia procura organizar controles y tratamientos en el hogar.

Otro aspecto que se evidenció fue el nivel de asistencia que Rudnev necesita para desenvolverse diariamente.

"Hoy los profesionales pudieron comprobar directamente cuán dependiente es Konstantin de mi ayuda en su vida cotidiana, que permanezco constantemente a su lado y que soy quien lo asiste y cuida", subrayó.

La esposa consideró que la evaluación es de gran importancia, ya que permitirá obtener una valoración directa de los especialistas del Cuerpo Médico Forense.

Según afirmó, la familia espera que esta evaluación establezca de manera independiente la situación clínica actual de Rudnev y sus necesidades asistenciales.

Además, cuestionó las evaluaciones que, según su versión, su esposo recibió mientras estuvo en el sistema penitenciario.

En este sentido, aseguró que en diversas ocasiones su estado fue considerado satisfactorio a pesar de los síntomas y malestares que manifestaba, y que desde la perspectiva familiar, algunos de sus problemas médicos no habrían recibido la atención adecuada.

"Por eso, esta evaluación es de enorme importancia para nosotros. Esta vez los profesionales del Cuerpo Médico Forense pudieron venir personalmente, examinar a Konstantin y observar su estado real en su propio hogar", concluyó Rudneva, quien agradeció a los especialistas por haberse trasladado hasta su vivienda este jueves.

El próximo paso será el informe del Cuerpo Médico Forense, que documentará las conclusiones sobre el estado de salud del imputado, un elemento que podría ser determinante en la discusión sobre su permanencia en arresto domiciliario.

"Ahora esperamos que el informe final sea objetivo, esté debidamente fundamentado desde el punto de vista médico y refleje con precisión lo que los especialistas pudieron observar en esta ocasión", finalizó Rudneva.