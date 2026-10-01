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Sueños de Radio

Sueños de Radio premió al folclore en Arequito junto a Soledad Pastorutti

Estudiantes de distintas provincias participaron de la propuesta de Cadena 3. La ceremonia se llevó a cabo este jueves desde las 18.30 en la sala Don Manuel, tras una recorrida de los  finalistas por Rosario.

01/10/2026 | 21:50Redacción Cadena 3

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Sueños de Radio premió al folclore en Arequito junto a Soledad Pastorutti.

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Sueños de Radio premia al folclore en Arequito junto a Soledad Pastorutti

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Sueños de Radio, la iniciativa de Cadena 3, celebró este jueves en Arequito la premiación de la categoría folclore, con la presencia de Soledad Pastorutti. El encuentro comenzó a las 18.30 en la sala Don Manuel de la localidad santafesina y tendrá la conducción de Carlos Marcó y Geo Monteagudo.

La jornada comenzó en Rosario, donde llegaron estudiantes de Santiago del Estero, Santa Fe y Jujuy. Antes de trasladarse a Arequito, los jóvenes participaron de una recorrida por la ciudad, acompañados por la cobertura de Cadena 3.

Los estudiantes de Jujuy con Soledad.

Desde allí, el periodista Orlando Morales compartió en Juntos la emoción de los participantes, algunos de los cuales visitaban Rosario por primera vez. "Han venido con una valija de sueños", describió. Una docente de la delegación jujeña destacó el significado de haber llegado a esta instancia. "Para nosotros es un gran logro porque creemos ciegamente en las oportunidades", expresó en diálogo con Cadena 3.

La profesora valoró especialmente la posibilidad de que los estudiantes descubran la comunicación a través de la radio y compartan la identidad cultural de su provincia. "Venimos con todo el carnaval jujeño para alegrar esta fiesta y felices de estar entre los finalistas de Sueños de Radio", señaló.

En la jornada de este jueves se premió al Colegio Agrotécnico N° 3 República de Venezuela, de Herrera Santiago del Estero por el programa "El canto y la danza en el ADN de nuestro pueblo".

Cadena 3 y Cadena 3 Rosario acompañan a los participantes este jueves y viernes con entrevistas, salidas en vivo y cobertura audiovisual. El calendario de premiaciones continuará el lunes 5 de octubre en Córdoba, con las categorías periodismo y bandas de garaje. El jueves 15 será el turno de radioteatro y grupos corales, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Informe de Orlando Morales.

Lectura rápida

¿Qué se celebra este jueves en Arequito? La premiación de la categoría folclore de Sueños de Radio.

¿Quién estará presente en el evento? La cantante Soledad Pastorutti y los conductores Carlos Marcó y Geo Monteagudo.

¿De dónde vienen los estudiantes participantes? De Santiago del Estero, Santa Fe y Jujuy.

¿Cuál es el significado de esta experiencia para los estudiantes? Es un gran logro y una oportunidad para descubrir la comunicación a través de la radio.

¿Cuándo y dónde continuará el calendario de premiaciones? El lunes 5 de octubre en Córdoba y el jueves 15 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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